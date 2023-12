Grande Fratello: dopo il confronto tra Mirko Brunetti e Greta Rossetti, il fratello di lei sbotta sui social

Gossip TV

Josh Carter Rossetti pubblica uno sfogo sui social dopo l'incontro tra Greta e Mirko nel corso della 28esima puntata del Grande Fratello.

Nel corso della 28esima puntata del Grande Fratello, Mirko Brunetti è tornato nella Casa del Grande Fratello e ha avuto un nuovo confronto con Greta Rossetti.

Grande Fratello, parla il fratello di Greta: "Le persone in tv si sentono forti, quasi quasi ora tiro fuori un po’ di cose che so, così qualcuno inizia a tacere"

All'ex tentatrice ha ribadito che la loro storia è finita e ha anche ammesso di non amarla più. Durante la diretta, c'è stata anche la visita della madre di Greta, Marcella Bonifacio che, parlando con la figlia, non ha speso belle parole per il suo ex fidanzato: "Ora che ti vedo sto bene. Sono delusa, sei cascata in questa cosa, sei stata l'angelo riparatrice di questa coppia. Tra loro c'è amore vero, Mirko non si è comportato bene fuori con me. Però non fa niente, non mi importa. Gli rimprovero di non essere stato corretto con me e con gli altri", ha dichiarato la madre della Rossetti. Mirko, dallo studio ha cercato di prendere la parola me Greta, visibilmente scossa, lo ha pregato di non intervenire più. L'ex tentatrice ha fatto poi un appello sia alla famiglia che a Mirko, pregandoli di non parlare più di lei e di evitare guerre social.

Ieri, durante la puntata, il fratello di Greta, Josh Carter Rossetti, ha pubblicato uno sfogo a caldo che poi però ha deciso di cancellare.

"Le persone in tv si sentono forti, quasi quasi ora tiro fuori un po’ di cose che so, così qualcuno inizia a tacere."

Successivamente, Josh, dopo aver rimosso la Ig Stories, ha dichiarato di voler rispettare la volontà della sorella e di non voler parlare più di questa vicenda:

"Ti amo, farò come hai detto - ha scritto - il video che ho fatto è stato un piccolo sfogo, ma ho deciso di rimuoverlo poiché il volere di mia sorella è ben altro, detto questo pace e amore e buon percorso vita mia"

