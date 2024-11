Grande Fratello, Dayane Mello entrerà nella Casa come concorrente? Ecco come stanno le cose!

Gossip TV

Secondo alcuni rumors, Dayane Mello, ex amata gieffina del GFVip, potrebbe entrare ancora una volta come concorrente della Casa. Ecco però cosa ha risposto la diretta interessata!

Dayane Mello è stata una delle concorrenti più amate della quinta edizione del GFVip ed è stata chiamata per l'attuale edizione del Grande Fratello per una sorpresa all'amica e collega Helena Prestes. Così, nel corso della puntata del 26 novembre, la modella è entrata brevemente nella Casa e da lì è iniziata a circolare la voce di un possibile ingresso di Mello come concorrente dell'attuale edizione del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Dayane Mello è rientrata brevemente nella Casa del GF per una sorpresa alla sua cara amica Helena: per la modella è stata una grandissima emozione, dato che nel programma aveva vissuto momenti meravigliosi, ma anche la tragedia della perdita prematura di suo fratello. Ad Alfonso Signorini, Dayane ha rivolto parole di grande affetto, dicendogli di quanto fosse felice di ritrovarsi al GF e che non vedeva l'ora di riabbracciare Helena e incoraggiarla nel suo percorso.

Le due modelle si sono così ritrovate e la vippona l'ha definita "la sorella che Dio le ha dato" dichiarandosi orgogliosa di lei e del percorso che aveva intrapreso e dei tanti cambiamenti a cui era andata incontro nella Casa. L'ingresso di Dayane, anche se solo per pochi minuti, ha riportato alla memoria dei fan l'edizione del GFVip in cui era presente la modella e quanto sia stata apprezzata dal pubblico.

Così, si sono iniziati a diffondere rumors e indiscrezioni sul probabile ingresso di Dayane Mello come prossima concorrente del GF: ma a svelare come stanno davvero le cose è intervenuta la diretta interessata, che ha deciso di fugare ogni dubbio.

L'indiscrezione sul suo ingresso è diventata virale nel giro di poco, arrivando fino alle orecchie della modella. Dato l'entusiasmo mostrato dal pubblico alla prospettiva di un ritorno di Dayane Mello nella Casa più spiata d'Italia, la modella ha deciso di intervenire e svelare se davvero entrerà di nuovo come concorrente al GF.

L'ex vippona ha pubblicato dal suo account Instagram un messaggio con cui ha smentito la sua partecipazione al reality come concorrente, anche in un immediato futuro. Dayane ha dichiarato che per lei, tornare al GF, è stato un momento emozionante e che le ha riportato alla mente bei ricordi. Ma il suo periodo come concorrente del reality è oramai acqua passata, perciò, ha deciso di smentire la sua partecipazione, perché ha già vissuto questa esperienza ed è giusto che siano altri a viverla ora.

Con un sentito ringraziamento ad Alfonso Signorini, la modella ha perciò fugato ogni dubbio su un suo eventuale ingresso nell'attuale edizione della trasmissione: "Entrare nella casa del GF è stato un momento intenso ed emozionante. Smentisco però la mia partecipazione perché è un’esperienza che ho già vissuto al 100%. Ringrazio ancora il Grande Fratello, Alfonso Signorini e chi mi ha scaldato il cuore con tanto affetto”.

