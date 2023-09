Grande Fratello, Daniele Dal Moro al Gran Hermano Vip: bestemmia e vuole chiamare la Polizia!

Gossip TV

È successo un po’ di tutto nel corso dell’ultima puntata del Gran Hermano Vip tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Oriana Marzoli è entrata a far parte del cast del Gran Hermano Vip, decisione che ha portato ad una crisi con Daniele Dal Moro, poi risolta con passione e i soliti colpi di scena a cui la coppia ormai ci ha abituato dopo il loro addio al Grande Fratello Vip. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip spagnolo, Daniele è stato ospite ma non ha potuto vedere la sua fidanzata e ha creato il caos all’interno della casa. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello spagnolo, Daniele Dal Moro dà spettacolo

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un amore tormentato, tra gelosie e insicurezze, che ha travolto Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due hanno trascorso l’estate a prendersi e lasciarsi, tra accuse pesantissime sui social, momenti di puro romanticismo, promesse importanti e insulti neppure troppo celati. Insomma, Oriana e Daniele sono a dir poco passionali e vivono così anche tutto ciò che riguarda la loro relazione, come anche la decisione della bella influencer di prendere parte alla nuova edizione del Gran Herman Vip, versione spagnola del reality show di Canale 5.

Inizialmente, infatti, Daniele aveva addirittura lasciato Oriana per questa scelta, per poi tornare sui suoi passi e inviarle un romantico messaggio d’amore per il suo debutto sulla televisione iberica. Ieri sera, Dal Moro è stato invitato dalla redazione per fare una sorpresa alla sua fidanzata, ma Oriana avrebbe dovuto togliere ben 12mila euro dal montepremi finale a discapito di tutti i suoi compagni di viaggio, per poter rivedere il suo amato. Un colpo basso alla coppia che ha portato Marzoli ad assecondare i compagni e rinunciare alla visita del veneto, che è a dir poco esploso come riporta Biccy.

Oriana ha urlato a squarciagola per farsi sentire da Daniele, chiedendogli di perdonarla e lui ha replicato con un’elegante bestemmia in diretta: “Sì ti capisco, ho capito Dio c**e, ma io non posso tornare a casa con te così, lo capisci Oriana?“. I due amanti si sono rincorsi tra un muro e l’altro, urlando e cercando un modo per comunicare e, stando al racconto di uno dei gieffini Alex Caniggia, Dal Moro avrebbe anche minacciato di chiamare la Polizia.

“Ero lì con lei e altri e sentivo le urla. Lei piangeva da una parte e lui dall’altra urlava che voleva vederla era una furia. Sbatteva contro la porta perché voleva vederla. Sbatteva forte e diceva ‘voglio chiamare la Polizia, chiamo la Polizia’. Sì sono molto passionali entrambi“, questa la rivelazione. Insomma, non si può certo dire che Daniele e Oriana fingano questa passione travolgente.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .