Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro e l'emozionante videomessaggio per Oriana Marzoli al Gran Hermano

Daniele Dal Moro ha inviato un tenero videomessaggio per Oriana Marzoli, protagonista della versione spagnola del GFVip. Ecco cosa ha detto!

Oriana Marzoli, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip, è una delle protagoniste del Gran Hermano, il format spagnolo del reality condotto in Italia da Alfonso Signorini. Dato che la vippona si è mostrata particolarmente affranta per la lontananza dal fidanzato Daniele Dal Moro, il vippone le ha inviato un emozionante videomessaggio.

GF, Oriana Marzoli si commuove per il dolce videomessaggio di Daniele Dal Moro

Fin dal suo ingresso nella casa del Gran Hermano, Oriana Marzoli ha condiviso con i coinquilini della Casa la sua relazione con Daniele Dal Moro, conosciuto all'interno della Casa del GFVip. La loro relazione, iniziata tra alti e bassi, è ora stabile al punto che la coppia sembra parlare apertamente di matrimonio:

"Questa cosa che sono entrata nel programma, lui [Dal Moro] l'ha presa molto male. Mi ha detto: 'quando esci ci lasciamo o ci sposiamo'. Poi mi ha detto 'io ti sposo'. Questa cosa non me l'aveva mai detta prima. Mi ha anche detto di andare a vivere con lui. E cosa farò io? Andrò e anche di corsa. Prendo il mio Cocco e vado."

Dal Moro, venuto a conoscenza delle pene d'amore della compagna al Gran Hermano, le ha inviato un tenero videomessaggio, in cui le professava il suo amore e le ricordava che lui era in attesa di lei al di fuori del programma:

"Ti amo, ti guardo tutti i giorni. Ti voglio bene e sai che per me non è facile. So che non lo è neanche per te. Io sto bene, sono tranquillo. Cerco di darti una mano come posso, cerco di fare tutto il meglio che posso, quindi, stai tranquilla. Divertiti che sono qui e ti aspetto. Quindi, non preoccuparti, fai la brava. Portate pazienza ragazzi, non è facile per me parlare della mia fidanzata, perché il sentimento è molto grande quindi non è facile"

