Grande Fratello, Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione, sarà nel cast della prossima edizione?

La vincitrice della prima edizione del GF, Cristina Plevani, potrebbe far parte del cast di concorrenti della prossima edizione? Ecco cosa sappiamo!

La prossima edizione del Grande Fratello potrebbe prevedere un inatteso ritorno: quello di Cristina Plevani, vincitrice della prima edizione del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. A lanciare l'indiscrezione è stato il sito di informazione Dagospia.

GF, Cristina Plevani nel cast della prossima edizione?

Secondo un'indiscrezione lanciata da Ivan Rota su Dagospia, la prossima edizione del GF potrebbe prevedere il ritorno di un'amatissima ex concorrente del programma: Cristina Plevani, che partecipò al reality nella sua prima edizione, nel 2000, uscendo dalla porta rossa con il titolo di vincitrice. All'epoca della sua partecipazione al reality, Cristina fu anche la prima a innamorararsi e a vivere una tenera storia d'amore con Pietro Taricone, scomparso diversi anni fa. Con il suo carattere e la sua volontà ha conquistato il cuore del pubblico, che l'ha così incoronata vincitrice del primo GF.

Stando all'indiscrezione di Dagospia, sembra che Alfonso Signorini e gli autori del programma abbiano deciso di corteggiare Cristina Plevani e convincerla a unirsi al cast che entrerà nella Casa di Cinecittà per la prossima edizione.

Al momento sui possibili concorrenti c'è ancora il massimo riserbo e nelle ultime ore sono stati diversi i vipponi che hanno smentito la loro partecipazione al GF, come nel caso di Al Bano, che ha rigettato completamente i rumors della sua presenza nella Casa.

Su Dagospia, intanto, si legge che:

"Potrebbe esserci una sorpresa già pronta per il prossimo Grande Fratello: voci di corridoio dicono vorrebbero nel cast Cristina Plevani, la indimenticabile vincitrice della prima edizione del reality."

GF, Cristina Plevani dice la sua sull'ultima edizione del reality

Cristina Plevani è ancora oggi molto legata al GF, tanto che ha spesso commentato le vicende di cui si sono resi protagonisti i gieffini dell'ultima ediizone, ma ha anche espresso perplessità circa la presenza di Cesara Buonamici come opinionista del reality.

In una lunga intervista a Giada Di Miceli nel corso della trasmissione radiofonica Non succederà più, l'ex vincitrice ha detto la sua sulla partecipazione della giornalista Cesara Buonamici alla prossima edizione del Grande Fratello, affermando che era una presenza un po' "anomala':

"Non critico la presenza della sig.ra Buonamici, risulta strana perché adesso devi riabituare il pubblico a guardare un programma pulito, se così sarà. L’impressione è che negli ultimi anni il pubblico del Grande Fratello sia cambiato. C’è a chi piace il trash e a chi non piace. Il pubblico di 20 anni fa non è quello di adesso. La gente cresce e non ha più voglia di vedere certe cose, certe dinamiche che in alcuni casi sono state anche squallide. Non puoi fare il bullista in televisione, marciare su certi argomenti, e poi però certi personaggi li vedi ancora in tv. Non ha senso. Io forse sono fin troppo bacchettona."

In realtà, sembra che anche verso Alfonso Signorini, Plevani abbia avuto qualche rimostranza, tanto che in passato avrebbe dichiarato di non apprezzarlo molto come conduttore, perché le dava l'impressione di avere una certa preferenza per alcuni concorrenti. Infatti, ha ammesso, che non riteneva che si comportasse in maniera equa con i gieffini e che non nascondesse di avere dei "protetti" che difendeva a spada tratta.

Intanto si continuano a susseguire i rumors di possibili concorrenti vip: tra loro Cristiano Iovino (ve lo ricorderete per la faccenda di Ilary Blasi e del caffé e per la lite con Fedez), ma anche il tronista Brando Ephrikian ha dichiarato che sarebbe interessato a varcare lan porta rossa.

