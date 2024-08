Grande Fratello, Cristiano Iovino nel cast della prossima edizione? Ecco qual è la verità!

Gossip TV

Secondo diverse indiscrezioni, sembrava che Cristiano Iovino fosse in trattative per entrare nel reality del GF. Ma è davvero così? Ecco come stanno le cose!

Non si fermano le indiscrezioni sui possibili concorrenti che entreranno nella Casa del Grande Fratello: l'ultimo rumor riguarda un personaggio che ha suscitato molta curiosità. Stiamo parlando di Cristiano Iovino. Quest'ultimo è l'uomo con cui Ilary Blasi avrebbe preso il famoso caffè che avrebbe scatenato la gelosia di Francesco Totti e di cui la showgirl e conduttrice ha parlato nel suo documentario Unica. Qualche mese fa, il nome di Iovino è apparso tra quelli dei papabili gieffini che entreranno nella Casa a settembre, ma ecco come stanno davvero le cose!

GF, Cristiano Iovino prossimo concorrente della Casa? Ecco come stanno le cose!

Mentre continuano i casting per trovare i concorrenti non vip della prossima edizione del GF, sono iniziati anche i rumors sui concorrenti vip che sarebbero stati contattati dagli autori del reality condotto da Alfonso Signorini e che tornerà in onda su Canale5 da settembre. Tra questi ci sarebbe anche Cristiano Iovino, che sarebbe stato contattato dagli autori del programma e con cui c'era una trattativa in corso per ammetterlo nella Casa più spiata d'Italia.

Iovino è diventato noto per il suo legame con Ilary Blasi: il caffé che i due avrebbero preso insieme, infatti, avrebbe scatenato la gelosia di Francesco Totti e innescato gli eventi che avrebbero portato i due a divorziare. Nonostante da qualche mese si vociferasse di una sua partecipazione nel reality di Canale5, un'indiscrezione svelerebbe come stanno davvero le cose.

La rivelazione è stata fatta da Gabriele Parpiglia e ricondivisa dall'eperta di gossip Deianira Marzano, la quale nelle sue stories avrebbe svelato la verità:

"Cristiano Iovino non parteciperà a nessun GF. Trattasi di #fakenews!"

GF, rinunce e conferme: ecco chi sono i papabili concorrenti

Tra i vip che avrebbero rifiutato l'invito di Signorini a prendere parte alla nuova edizione del GF ci sono Thomas Ceccon, il campione olimpico, e il principe Emanuele Filiberto di Savoia, che avrebbe rifiutato nonostante gli fosse stato offerto un generoso compenso. Con un'anticipazione, Fanpage.it avrebbe poi rivelato i primi 4 futuri gieffini: quattro uomini legati al mondo della tv e delle soap.

Si tratta di Iago Garcia, Clayton Norcross, Javier Martinez e Luca Calvani. Il primo è noto per aver preso parte ad alcune soap spagnole molto note in Italia (Il segreto e Una vita) e la sua presenza al GF attirerà sicuramente gli appassionati di telenovelas. Norcross è un altro volto molto noto ai fan delle fiction estere: è stato infatti uno dei protagonisti di Beautiful e anche a distanza di anni dalla sua ultima apparizione nella Soap statunitense, continua a essere molto amato.

Javier Martinez è un pallavolista argentino di grande talento, noto al pubblico italiano per aver partecipato a diversi programmi televisivi di successo come Temptation Island e Uomini e Donne come corteggiatore di Sara Tozzi. Infine, Luca Calvani è un attore italiano, noto per i suoi ruoli in Carabinieri, Distretto di polizia, Don Matteo, Un Posto al Sole e molte altre.

