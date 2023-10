Grande Fratello, concorrenti in crisi: "Fuori è successo un bel casino, questo vuol dire che..."

Gossip TV

Sulla Casa del Gf volano alcuni aerei per Heidi Baci, la reazione dei concorrenti.

Heidi Baci continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori il Grande Fratello. Proprio sulla famosa Casa di Cinecittà in questi giorni sono passati due aerei per l'ex gieffina che hanno destabilizzato tutti i concorrenti ancora in gioco.

I concorrenti destabilizzati al Gf, ecco perché

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera lunedì 30 ottobre 2023 su Canale 5. Nell'attesa, sulla Casa sono passati due aerei per Heidi Baci che hanno spiazzato i concorrenti. Tra tutti Massimiliano Varrese che, dopo aver letto il messaggio aereo, è andato in crisi:

Ragazzi non sono per nulla tranquillo. Come mai? Per gli aerei che sono passati. Però anche basta dai. La storia è chiusa. Più chiaro di così non potrebbe essere. Ok tutto ma è una cosa archiviata spero passi. Adesso che devo fare ancora?

Come riportato da Biccy, a commentare l'aereo per Heidi ci ha pensato anche Fiordaliso che, parlando con gli altri concorrenti del Gf, ha affermato:

Avete visto l’aereo per Heidi ragazzi? Vuol dire che fuori è successo un bel casino per questa cosa qui, quindi tutti sono con Grecia per quello che lei ha detto contro Max anche per il video. Secondo me è successa una cosa grossa. Cioè vi rendete conto? Per questo io vi anticipo che Grecia non esce a questo giro. Perché lei è andata contro Massimiliano e a favore di Heidi. C’è proprio una fazione che sta con Heidi. Ma anche bella potente e questi aerei ne sono la dimostrazione.

Un pensiero condiviso anche da Ciro Petrone:

Vero, due aerei per Heidi sono tanti. Soprattutto se pensate che lei non è più in gioco. Vuol dire che fuori ha un bel seguito e si è smosso qualcosa di forte. Bo adesso staremo un po’ a vedere cosa succede in puntata.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.