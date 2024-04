Grande Fratello, cominciano le prime "crisi" tra i gieffini: ecco le ultime indiscrezioni!

Gossip TV

Le amicizie tra i concorrenti dell'ultimo GF sembrano già entrate in crisi: ecco l'ultima indiscrezione!

L'ultima edizione del Grande Fratello si è conclusa il 26 marzo con la vittoria di Perla Vatiero e il secondo posto a Beatrice Luzzi. All'interno dello studio di Canale5 i concorrenti che hanno preso parte al reality condotto da Alfonso Signorini si sono divisi tra chi ha immediatamente abbracciato la vincitrice e chi si è avvicinato a Beatrice per consolarla, ricreando in parte le dinamiche che si erano formate nella Casa.

GF, prime "crisi" tra i gieffini? Ecco le ultime indiscrezioni!

Dopo la fine del GF, tutti i concorrenti sono tornati alla loro quotidianità o quasi: complici le vacanze pasquali, infatti, alcuni di loro hanno approfittato dei giorni di festa per ritrovarsi. Marco Maddaloni, ad esempio, ha ospitato Letizia Petris e Paolo Masella per il giorno di pasquetta, mentre qualche giorno fa, a Milano, Anita Olivieri, Rosy Chin e altri gieffini si sono ritrovati per una cena tutti insieme.

Tuttavia, sembra che non tutti i rapporti tra i gieffini stiano proseguendo nel migliore dei modi e sono spuntate alcune indiscrezioni. Stefano Miele ha ammesso di non sentire più Sergio D'Ottavi ma che spera di riabbracciare presto la sua amica Beatrice Luzzi. Anche Perla e Letizia si sono ritrovate, mentre sembra che Angelica Baraldi non sia più presente in nessuna foto di gruppo. Ed è proprio su di lei che sembrano puntare le ultime voci di una rottura con gli altri gieffini.

Infatti, Deianira Marzano ha postato sui social una storia Ig nella quale ha raccontato che, secondo alcune voci, pare che una delle concorrenti sia stata esclusa dagli altri concorrenti:

"Dopo la fine del Grande Fratello con una delle ex concorrenti si sono raffreddati i rapporti ed è stata messa da parte da altri gieffini, perché la presenza era un po’ ‘scomoda’. Poverina, prima stava sempre in mezzo”

Anche se non sono stati fatti nomi, l'ultima frase ha riportato alla mente dei più un commento poco carino di Alfonso Signorini proprio su Angelica Baraldi, accusata dal conduttore di "non avere una sua vita personale" e di stare perciò sempre in ogni occasione nelle vicinanze degli altri gieffini. Molti fan del GF hanno commentato in maniera negativa la vicenda, dicendo che non era affatto una sorpresa che, dopo poche settimane dalla fine del programma, emergesse la vera natura dei concorrenti. In effetti, anche nel reality, Signorini li accusò di non essere per nulla empatici, quando Beatrice Luzzi lasciò la casa per la perdita del padre. E, stando a ciò che sta circolando, sembra che le dinamiche del gruppo si siano ripresentate anche fuori dalla Casa.

