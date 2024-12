Grande Fratello, colpo di scena: Shaila Gatta svela il contenuto delle chat tra Helena e Lorenzo!

Gossip TV

Nella casa del Grande Fratello è stato svelato il segreto di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, e Shaila Gatta non ci sta. Dopo la puntata in onda su Canale 5, l’ex Velina fa rivelazioni shock.

Sono ormai settimane che si parla del fantomatico segreto nascosto da Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, e finalmente anche nel corso della puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha dato spazio alla spinosa questione, a seguito dello scontro tra la brasiliana e Shaila Gatta. Puntata difficile per l’ex Velina che, dopo la diretta su Canale 5, si è sfogata e ha raccontato nel dettaglio il contenuto delle chat tra i due gieffini, scambiate prima di entrare nel reality show. Ecco i dettagli.

Grande Fratello, svelato il segreto di Helena e Lorenzo

Continua a tenere banco il triangolo infuocato che si è creato tra Helena Prestes, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Nella casa del Grande Fratello, pochi giorni fa, è scoppiata una discussione furiosa tra la modella brasiliana e l’ex Velina di Striscia la Notizia durante la cena del Ringraziamento, quando Helena ha provocato Shaila e lei è esplosa, già infastidita dalla lettera che la rivale ha scritto al suo fidanzato. Shaila è andata molto oltre con le parole e, durante la puntata del Gf in onda su Canale 5, Alfonso Signorini l’ha ripresa duramente, ammettendo di essersi stancato di questi atteggiamenti verbalmente violenti, che trovano poi scuse banali giorni e giorni dopo. Gatta ha accusato il colpo, tanto che durante l’intermezzo pubblicitario ha confidato ad alcune inquiline che si trova sul punto di voler mollare tutto, chiudendo con Lorenzo.

A complicare la situazione arriva la rivelazione che tutti stavamo aspettando dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Signorini, infatti, ha deciso di prendere il toro per le corna e svelare il segreto custodito - decisamente non molto bene dato che in molti lo conoscevano già - da Helena e Lorenzo. Tra i due inquilini, poco prima dell’ingresso nel reality show, ci sono state delle chat e una conoscenza romantica, dunque per questo la modella brasiliana insiste così tanto con il gieffino nonostante lui abbia scelto di frequentare Shaila.

La notizia, tuttavia, non ha colto di sorpresa Gatta che era a conoscenza della questione, avendo origliato alcune conversazioni, e durante il confronto con Lorenzo ha ribadito di sapere già tutto ma di essere in difficoltà per un’altra questione. Gatta, infatti, non sopporta l’idea che Lorenzo si continui a fidare di una persona come Helena, che ha spifferato a tutti il loro segreto per creare il caos, e che abbia anche tenuto nel suo armadio biglietti e pensieri romantici della modella. Così, dopo la diretta su Canale 5, l’ex Velina si sfoga e fa una rivelazione inaspettata.

Dopo la lunga puntata del Grande Fratello che l’ha visto spessa al centro delle polemiche e di confronti pesanti, Shaila Gatta ha deciso di sfogarsi con Yulia Bruschi, tornata dal tugurio. Sebbene l’ex Velina di Striscia la Notizia ha confermato in diretta tv di essere a conoscenza delle chat che Lorenzo Spolverato e Helena Prestes si scambiavano prima del loro ingresso in Casa, dopo la puntata la tensione accumulata l’ha fatta esplodere. Shaila, infatti, ha rivelato il contenuto delle chat in questione, spiegando perché è così furiosa con il suo fidanzato.

“Io la cosa del cellulare la sapevo e l’ho protetto […] Cosa si sono scritti? “Le nostre anime si sono incontrate. Abbiamo tante cose in comune. Sono felice che ci sei anche tu al Grande Fratello". Ma stiamo scherzando?! Ma poi lui nel suo armadio ha dei vestiti di Helena e dei bigliettini scritti da lei. Ma se lui pensa cose non belle e me le ha dette tante volte, doveva buttare tutto”.

Insomma, tra Helena e Lorenzo ci sono state frasi importanti e l’insistenza della modella nel voler tornare alla corte del gieffino fa infuriare Shaila, che ha spiegato di essere arrabbiata in particolare modo con Spolverato perché non ha preso la situazione in mando, allontanando Prestes. Ora, è chiaro che al gieffino tutta questa situazione non possa che giovare, dato che si trova sempre al centro dell’attenzione, e tutti abbiamo capito che il suo unico e vero amore sono le telecamere!

