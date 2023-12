Grande Fratello, Ciro Petrone replica alle dichiarazioni della mamma di Greta Rossetti

Gossip TV

Ciro Petrone, ex inquilino del Grande Fratello, ha deciso di rispondere alle accuse di Marcella Bonifacio, la mamma di Greta Rossetti che nel corso di una lunga intervista a Turchesando oltre a parlare di Mirko Brunetti e di far presente che molti suoi comportamenti sono stati discutibili, ha parlato anche di una diretta del campano in cui sembrava attaccasse l'ex tentatrice.

Grande Fratello, Ciro Petrone parla di Greta Rossetti: "Sono vicino più a Perla ma non ho nulla contro Greta"

La madre di Greta ha parlato di una diretta Instagram fatta da Mirko insieme a Ciro e Angelica Baraldi.

"Hanno deriso una persona che sta all’interno della Casa e hanno fatto i cuori ai Perletti, quando ancora non si è capito da che parte sta. Secondo me è di una bassezza unica. Io poi mi chiedo, Ciro Petrone come fai a giudicare una ragazza che nemmeno conosci? Perché sei “Team Perla“? Ma un personaggio pubblico dovrebbe dare un buon esempio, non giudicare da ciò che fa piacere a te. Io ho qualche dubbio o lui vuole emergere attraverso il nome di Greta perché lui è uscito dalla Casa e ha fatto il floop. Quindi tramite il nome di mia figlia, con i Perletti, sta cercando di emergere come visibilità."

Ciro ha quindi voluto replicare alla signora Marcella facendo presente che non ha assolutamente nulla contro Greta:

"Non mi piacciono questi teatrini, quindi rispondo e poi finisce qua. Allora, signora a me dispiace che lei dice queste cose, mi dispiace perché sono cose non vere e lei lo sa bene. Perché qualora ci fossero stati degli insulti o delle offese nei confronti di Greta, sicuramente sarebbero usciti dei video, visto che la diretta l’hanno registrata in tanti e c’erano 11 mila persone che seguivano la diretta. Se non è uscito nulla vuol dire che noi non abbiamo offeso nessuno, anche perché io personalmente non mi permetterei mai di offendere una persona, soprattutto una ragazza, per niente al mondo."

"Poi, se lei lo fa per altro, allora è tutto un altro discorso. Perché da quanto ho sentito lei ha iniziato un corso di recitazione e non so se fa l’attrice. Visto che sua figlia sta pure partecipando ad uno dei programmi più importanti d’Italia, lei si vuole in un certo modo anche mettersi in mostra, essendo anche una bellissima donna, ci sta che può usare un qualcosa per uscire fuori. Però in questo caso qua io le dico che lei sta sbagliando tutto perché questo non è il modo giusto per farsi vedere e per mettersi in mostra. Con questo le dico che mi dispiace veramente tanto perché io non ho nulla contro Greta, per niente anzi. Ciò non toglie che io mi avvicino molto più a Perla e sono molto vicino a Perla ma non per questo sono contro Greta. Io sono per l’amore, che è diverso.

La madre dell'ex tentatrice ha quindi ribattuto nuovamente a Petrone:

"Non è vietato guidare mentre si fanno i video al telefono? O la legge non è uguale per tutti? Mah… buon esempio, sempre di più. Io non parlo con tutti, parlo solo con le persone educate. Io sicuramente emergerò, tu invece…?"

