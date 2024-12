Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Luca Calvani, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Stefano Tediosi? I sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il diaciassettesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Luca Calvani, Amanda Lecciso, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? Il concorrente a rischio, secondo i sondaggi online, sarebbe Federica Petagna.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Luca con il 47%. Al secondo posto, Amanda con 24%. Al terzo, Stefano con il 18% e al quarto posto si posiziona Federica con il 9%.

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Luca con il 70%. Al secondo posto, Amanda con 17%. Al terzo, Stefano con l'8%, al quarto posto, Federica con il 17%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 9 dicembre

Lunedì 9 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.



Luisa, la mamma di Shaila, entrerà nella Casa per dire alla figlia cose sorprendenti sulla relazione con Lorenzo. Nel corso della serata spazio alla cena della discordia dopo la quale Helena ha scelto di portare in tugurio Lorenzo e Amanda Mariavittoria. Le reazioni della Casa e, in particolar modo, di Shaila sono state molto forti. Quali saranno gli sviluppi?

Un nuovo dramma d’amore tra le mura della Casa: tra Mariavittoria e Tommaso si sta consumando l’ennesima crisi, riusciranno a superare questo momento?

Quale sarà il verdetto del televoto?

