Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso, Stefano Tediosi e le Non è la Rai?

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il diciottesimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Stefano Tediosi e il duo delle Non è la Rai . Chi sarà l'eliminato?

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il diociotteismo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Stefano Tediosi e il duo delle Non è la Rai (Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo). Chi sarà l'eliminato ? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Grande Fratello, chi sarà l'eliminato tra Helena Prestes, Shaila Gatta, Tommaso Franchi, Stefano Tediosi e il duo delle Non è la Rai? Ecco cosa dicono i sondaggi

Nella puntata di stasera ci sarà una nuova eliminazione. Chi dovrà dire addio per sempre all'avventura del Grande Fratello? A rischiare, secondo i sondaggi online, sarebbero le due ex ragazze di Non è La Rai, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Helena con il 46%. Al secondo posto, Shaila con 17%. Al terzo, Tommaso con il 15%, al quarto posto si posiziona Stefano con il 12% e infine le Non è la Rai con il 7%

Sul Realy House, Al primo posto si posiziona Helena con il 42%. Al secondo posto, Shaila con 18%. Al terzo, Tommaso con il 17%, al quarto posto le Non è la Rai con il 12% e infine Stefano con l'11%.

Grande Fratello: le anticipazioni di lunedì 16 dicembre

Lunedì 16 dicembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Tre nuovi concorrenti sono pronti a varcare la Porta Rossa: l’attrice Eva Grimaldi, la conduttrice Stefania Orlando e Maxime Mbanda, rugbista che ha giocato in nazionale e cavaliere del lavoro per meriti umanitari (è stato un volontario durante la pandemia). Come reagiranno gli altri inquilini? Nel corso della puntata spazio a tutti i chiarimenti riguardo la vicenda che ha visto protagonisti Zeudi ed Emanuele.

Dopo le dichiarazioni della mamma di Shaila la scorsa settimana, il papà di Lorenzo ha qualcosa da dirle.

Questa sera uno tra Helena, Non è la Rai, Shaila, Stefano e Tommaso dovrà abbandonare definitivamente il gioco. Quale sarà il verdetto del televoto?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .