Grande Fratello: chi sarà il preferito tra Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi? I sondaggi

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il settimo appuntamento con il Grande Fratello. Al televoto si sfidano Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Chi sarà il preferito? I sondaggi.

Grande Fratello Vip, chi sarà il preferito tra Iago Garcia, Clayton Norcross, MariaVittoria Minghetti e Yulia Bruschi? I sondaggi

Nella puntata di stasera il televoto non è ad eliminazione ma per stabilire chi, tra i concorrenti in nomination, è il preferito del pubblico. Il concorrente invece meno votato andrà in nomination la prossima settimana con Amanda Leccico. Il preferito del pubblico, secondo i sondaggi, al momento sarebbe Iago Garcia.

Sul forum del Grande Fratello. Al primo posto si posiziona Iago con il 35%. Al secondo posto, MariaVittoria con 27%. Al terzo, Yulia con il 23% e al quarto Clayton con il 12%.

Sul Realy House, al primo posto si posiziona Iago con il 37%. Al secondo posto, Yulia con 30%. Al terzo, MariaVittoria con il 28%, al quarto Clayton con il 6%

Grande Fratello: anticipazioni della puntata di lunedì 7 ottobre

Questa sera, lunedì 2024, andrà 7 ottobre in onda il settimo appuntamento con il Grande Fratello, il popolare reality show condotto da Alfonso Signorini, con il supporto di Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta di social media Rebecca Staffelli.

Questa sera spazio ai nuovi sviluppi del “triangolo amoroso” della Casa che sembra essere andato in frantumi. Shaila, infatti, ha deciso di allontanarsi da Javier e, seppur attratta da Lorenzo, proprio non riesce a fidarsi di lui.Al centro del racconto la storia di Javier che, a 12 anni, ha perso la mamma. Come antidoto al dolore il ragazzo ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla pallavolo.

Mentre in Casa continuano le tensioni tra Iago e Lorenzo e tra Jessica e Yulia, arriva un colpo di scena per Enzo Paolo.

