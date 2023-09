Grande Fratello: chi è Ciro Petrone? Carriera in cinema, tv e reality show del concorrente del GF

Gossip TV

Fra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello c’è Ciro Petrone. Leggiamo qualche informazione sull'attore che ha deciso di accettare l'invito di Alfonso Signorini.

L'edizione 2023 del Grande Fratello prosegue a gonfie vele e tutti stanno prendendo le misure nuova versione mista del reality show che mette insieme, nella casa più spiata d'Italia, concorrenti famosi e non famosi, tanto gli autori quanto i telespettatori. Il televoto deciderà chi potrà rimanere proseguendo l'avventura e chi dovrà uscire. Ma a proposito di conoscenza, proviamo a scoprire qualcosa in più proprio su uno dei concorrenti, precisamente un volto televisivo e cinematografico già noto, quello di Ciro Petrone.

Ciro Petrone: chi è la concorrente del Grande Fratello 2023?

Anche senza aver visto i film ai quali ha partecipato, è quasi scontato che conosciate Ciro Petrone. Se siete qui a leggere un articolo sull'edizione 2023 del Grande Fratello, significa che siete spettatori della TV generalista e amanti dei reality show. Vi siete ricordati dove avete già visto sul piccolo schermo questo nuovo concorrente del GF? Nel 2009, subito dopo la performance nel film Gomorra di Matteo Garrone che lo ha lanciato nel mondo dello spettacolo, Ciro Petrone ha partecipato quando era 21enne a un'edizione de La fattoria, precisamente la quarta e l'ultima. Non era andata nemmeno troppo male per l'attore in quella circostanza che si è classificato quinto su sedici concorrenti.

C'è stata in seguito un'altra partecipazione a un reality con relativo colpo di scena. Forse ricorderete la fuga di Ciro Petrone in Temptation Island VIP del 2019 quando, fregandosene delle regole e mandando nel panico lo staff dello show, si mise a correre per raggiungere il villaggio delle ragazze dove c'era la sua fidanzata Federica Caputo. "Non posso più stare lontano di lei" si giustificò, incorrendo inevitabilemnte nell'espulsione dal programma insieme alla ragazza.

Al cinema, Petrone ha lavorato con Matteo Garrone anche in Pinocchio (2019) e Reality (2012), quest'ultimo un film proprio sul mondo dei reality show. È apparso poi nei film Il ragioniere della mafia (2012), Love Is All You Need (2012), Song'e Napule (2014), Gramigna (2017), Ammore e malavita (2017) e Amare amaro (2018). Per quanto riguarda i progetti televisivi, abbiamo visto l'attore in La squadra 6 (2005), Il caso Enzo Tortora (2012), L'oro di Scampia (2014), Il clan dei camorristi (2013), L'ispettore Coliandro (2016), La vita promessa (2020) e la serie spagnola Veneno (2020). Grande tifoso del Napoli, da un paio d'anni lavora anche nel mondo del calcio come agente sportivo.