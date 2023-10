Grande Fratello, Cesara Buonamici: "Sapevo cosa mi aspettava, il mio obiettivo è quello di..."

Gossip TV

Le confessioni inedite dell'opinionista del Grande Fratello.

Cesara Buonamici è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello dove veste per la prima volta i panni di opinionista. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, la giornalista ha anche colto l'occasione per svelare il modo in cui sceglie i concorrenti a cui dare le immunità.

La confessione di Cesara Buonamici

Cesara Buonamici ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La nota giornalista e opinionista del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha fatto un bilancio della sua nuova esperienza al Grande Fratello rivelando di essere arrivata ben preparata:

Sapevo cosa mi aspettava. Sono arrivata al programma serena e molto curiosa [...] non faccio di questo nuovo lavoro motivo di conversazione fuori dalla Casa. È un luogo separato dal mondo, anche se guardato dal mondo. Chi organizza il programma offre tutto il sostegno con materiali e anche ottimi riassunti di ciò che non si riesce a vedere. Ma poi il programma si forma via via e si parla in base a ciò che avviene.

Non sono lì per polemizzare con questo o quello. Il mio obiettivo e compito è offrire ai numerosi telespettatori alcuni elementi sui quali riflettere. Saranno poi loro a decidere chi è meritevole di restare o uscire dalla Casa.

A proposito delle immunità, l'opinionista del Gf ha confessato:

È un giudizio legato al momento e alla situazione del gioco. Bisogna, secondo me, essere giusti in relazione all’attimo in cui si salva qualcuno. Chi potrebbe vincere il Grande Fratello? Seguo il fiume, senza sapere quale sia la foce.

