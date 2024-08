Grande Fratello, Cesara Buonamici opinionista nella prossima edizione: la giornalista conferma il suo ritorno

Gossip TV

La giornalista Cesara Buonamici ha confermato di aver dato disponibilità a tornare come opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello, che partirà a settembre su Canale 5: "Mi sono divertita e trovata molto bene con Signorini".

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo settembre 2024 su Canale 5. Ma chi ci sarà sulla famosa poltrona rossa? A riverlarlo è stata proprio la giornalista Cesara Buonamici che, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha confermato il suo ritorno nel reality show come opinionista.

Cesara Buonamici ufficializza il suo ritorno al Gf

È ufficiale! Cesara Buonamici sarà l'opinionista della nuova edizione del Grande Fratello. La giornalista, che ha già ricoperto quel ruolo lo scorso anno, ha dichiarato di aver dato la sua disponibilità a tornare nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, sottolineando anche il bel rapporto che c'è tra lei e Pier Silvio Berlusconi. Intervista dal Corriere della Sera, Cesara ha confessato:

Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto e soprattutto se lo vivi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L’altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini [...] Pier Silvio Berlusconi? Lo ringrazio tuttora perché ho raggiunto un pubblico che mi conosceva poco.

Dopo aver confermato la sua seconda partecipazione al Gf, che partirà a settembre, lo storico volto del Tg5 ha continuato ricordando i consigli ricevuti proprio da Silvio Berlusconi:

In questa azienda ho sempre goduto di grande libertà e soddisfazione. Silvio Berlusconi? Accogliente e capace di ascoltare. Ci riuniva per darci consigli, gli piaceva la mia familiarità verso il pubblico. Era maniacale nei dettagli e fanatico della rassegna stampa, la seguiva tutte le notti [...] Pier Silvio mi ha rinnovato la stima facendomi fare i 3 giorni di dirette quando è morto il papà.

Le indiscrezioni sul cast del Gf

Cresce l'attesa per la nuova edizione del Grande Fratello. Tante novità e grandi ritorni. In studio, infatti, ritroveremo l'opinionista Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli in qualità di "esperta dei social". Per quanto riguarda il cast, invece, Fanpage ha anticipato i nomi dei possibili concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà: Iago Garcia, star de Il Segreto e Una vita, Clayton Norcross, famoso per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful, Javier Martinez, pallavolista argentino che ha già partecipato al docu-reality delle tentazioni nel 2019 e a Uomini e Donne. Direttamente da Temptation Island 2024, secondo le ultime Indiscrezioni, ci saranno anche i discussi Lino Giuliano e Alessia Pascarella.

