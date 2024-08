Grande Fratello, Alfonso Signorini conferma la prima concorrente ufficiale della nuova edizione

Gossip TV

E' stato ufficializzato il primo concorrente della nuova edizione del Grande Fratello, confermato da Alfonso Signorini.

Significative novità emergono sul cast della prossima del Grande Fratello che tornerà in onda a settembre con due appuntamenti settimanali su Canale 5.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi prima concorrente e Cesara Buonamici torna come opinionista

Alfonso Signorini, in un recente intervento sui social, sembra aver confermato l’identità del primo vip che parteciperà al celebre reality. Il noto conduttore ha notato un post di TvBlog, in cui veniva annunciato che Jessica Morlacchi sarà tra i nuovi concorrenti della Casa più seguita d’Italia.

Il portale, noto per i suoi scoop televisivi, ha anche smentito le voci circolate recentemente che suggerivano una possibile partecipazione del campione olimpico di nuoto Thomas Ceccon e del personal trainer Cristiano Iovino, noto alle cronache per il suo legame con Ilary Blasi e coinvolto in recenti vicende legali che hanno coinvolto anche Fedez. Secondo TvBlog, non c’è stata alcuna proposta formale per la loro partecipazione.

La conferma sembra arrivare direttamente da Signorini, che ha risposto al post di TvBlog con tre emoji di mani applaudenti, segno di approvazione e verosimilmente di conferma delle informazioni riportate. Quindi, Ceccon e Iovino non saranno nel cast, mentre la presenza di Jessica Morlacchi appare quasi certa. Morlacchi, ex cantante dei Gazosa e presenza fissa nel programma "Oggi è un altro giorno" su Rai Uno, si trova attualmente senza impegni televisivi, visto che il programma condotto da Serena Bortone è stato chiuso lo scorso settembre per far spazio a "La volta buona" con Caterina Balivo. Per la cantante, partecipare al Grande Fratello potrebbe rappresentare una nuova opportunità di rilancio nel mondo dello spettacolo.

Ma non è finita qui. Al Corriere della Sera, la giornalista Cesara Buonamici, ha confermato la sua presenza come opinionista accanto a Signorini

"Ho dato la conferma perché se lo guardi nel modo giusto è soprattutto se lo vedi, è un programma che offre squarci di comportamenti umani. L'altra ragione, che dico a bassa voce, è che mi sono divertita e trovata molto bene con Alfonso Signorini"

Grande fratello, mai cercati Ceccon e Iovino, ci sarà Jessica Morlacchi (Retroscena TvBlog) • Per due personaggi che non sono mai stati chiamati dal Grande fratello, eccone uno che ci sarà, Vediamo i dettagli https://t.co/fQIvJLwauh — Tvblog.it (@tvblogit) August 9, 2024

