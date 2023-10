Grande Fratello, Cesara Buonamici a Massimiliano Varrese: "Non è che sei ossessionato da Beatrice?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, Massimiliano Varrese continua a punzecchiare Beatrice Luzzi, tanto che l'opinionista Cesara Buonamici ha ipotizzato che dietro questo atteggiamento ci sia altro...

L'intesa tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi nella casa del Grande Fratello non convince Massimiliano Varrese, oramai eletto dal pubblico come l'acerrimo nemico dell'attrice. Il guru del reality di Canale5, infatti, non perde occasione per darle addosso e il suo comportamento ha fatto sospettare l'opinionista Cesara Buonamici che ci sia altro sotto...

GF, Cesara Buonamici su Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi: "La tua è un'ossessione"

Chiamati dal conduttore Alfonso Signorini nella mistery room, i tre inquilini si sono ritrovati a confrontarsi, con i due attori che continuavano a stuzzicarsi e a puntualizzare l'atteggiamento dell'uno o dell'altra. Il loro comportamento ha scatenato il commento di Cesara che non ha saputo trattenersi dal chiedere a Varrese se non ci sia molto altro dietro la sua "antipatia" verso Beatrice:

"Massimiliano, l'hai detto tu a Beatrice "stammi alla larga", ma perché le stai sempre addosso? Parli solo di lei, guardi solo lei...La tua è un'ossessione. Tu non hai mai resettato, se parla, parla, se ride, ride. Bah...io ho dei dubbi. Ti vedo osservare solo lei! Anche la reazione del bacio durante il gioco: subito ha riconosciuto che era Beatrice"

A rincarare la dose ci ha pensato anche Rebecca Staffelli, inviata social del reality:

"Lui parla sempre di luce riflessa quando c'è Beatrice, quindi, le cose sono due: o vuole la luce di Beatrice, o vuole Beatrice! Perché a lui piace"

Anche il conduttore Alfonso Signorini gli ha consigliato di ricominciare a concentrarsi su Heidi, "così almeno fai qualcosa di diverso!".

Scopri le ultime news su Grande Fratello