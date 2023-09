Grande Fratello, censurate due ore nel Tugurio: guai in arrivo per uno dei concorrenti?

Gossip TV

Il GF ha censurato oltre due ore di conversazione tra i concorrenti nel Tugurio. In arrivo la prima squalifica della nuova edizione?

Questa sera ritornerà il consueto appuntamento con il Grande Fratello, il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Dopo una chiacchierata ultima edizione Vip, nella nuova versione il format ritorna alle origini, accogliendo nella casa di Cinecittà anche concorrenti non vip. Con regole più ferree da seguire e una nuova "moralità" da seguire per non indispettire i vertici Mediaset e il pubblico, come sta procedendo l'avventura dei gieffini?

GF, due ore di Tugurio censurate, in arrivo guai per i gieffini?

Nella giornata di domenica 17 settembre la produzione del reality ha censurato oltre due ore di conversazione nel Tugurio, uno degli ambienti che accolgono alcuni dei gieffini, provocando la reazione infastidita dei fan. Non è certo la prima volta che il GF interviene per censurare battute e frasi fuoriluogo dei concorrenti, creando una sorta di panico nei partecipanti al reality, i quali fin troppo consapevoli di un'eventuale punizione nel caso in cui la goliardia superasse il limite imposto dalla regia.

L'unico concorrente che sembra non tener conto della situazione e continua imperterrito a lasciarsi andare a espressioni di vario genere è Claudio Roma, il 34enne imprenditore entrato nella Casa nella puntata di venerdì 15 settembre. Secondo alcuni utenti sul web, il gieffino si sarebbe lasciato scappare una bestemmia e questa sera potremmo assistere a una punizione in diretta da parte della redazione del reality.

In queste ore, Claudio è stato protagonista anche di un commento infelice da parte del conduttore Alfonso Signorini che lo avrebbe definito "un drogato". Nella sua clip di presentazione, il gieffino ha rivelato che in giovane età ha preso una strada sbagliata, arrivando a mettere in discussione la sua vita, ma che sono anni che ha compreso il suo errore, ha pagato per esso e cerca di vivere la sua vita al meglio. In difesa del concorrente è giunto anche l'ex corteggiatore di Uomini e Donne Carlo Alberto Mancini, con cui Claudio ha un forte legame di amicizia. Intanto, sembra davvero che Claudio si finito nel mirino degli autori del programma, dato che persino i suoi compagni hanno iniziato a scherzare con lui che questa giornata possa essere l'ultima volta insieme a lui.

