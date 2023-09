Grande Fratello, Carlo Alberto Mancini difende Claudio Roma sulla parola spacciatore detta da Alfonso Signorini

Gossip TV

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Carlo Alberto Mancini, ha criticato il Grande Fratello e ha difeso l’amico Claudio Roma.

Nel corso del secondo appuntamento con il Grande Fratello, Alfonso Signorini ha presentato sei nuovi concorrenti tra cui il 34enne romagnolo, Claudio Roma.

Grande Fratello, Carlo Alberto Mancini difende Claudio Roma: "Indignazione e profondo sgomento rispetto alla leggerezza con cui è stata usata quella parola durante la presentazione di Claudio"

Il ragazzo ha alle spalle un periodo molto difficile, vivendo un evento che ha definito "traumatico" senza aggiungere ulteriori dettagli. Signorini, in puntata, ha invece utilizzato una parola nei confronti del concorrente che a Claudio ha dato particolarmente fastidio, ovvero quando l'ha definito un ex spacciatore.

"Avete sentito cosa ha detto Alfonso? C’è una parola che non doveva dire. Proprio no. Vogliamo dirlo, va bene. Ma è una parola talmente forte che non mi è mai appartenuta. Poteva dirlo in tanti altri modi. Non è che non lo dovevi dire. Va bene, sono qui apposta. Non mi vergogno di niente, sono quello che sono anche grazie a quello. Ma c’è modo e modo. Ci penso sempre. In quel momento non ho nemmeno reagito. Se lo avessi fatto, avrei reagito troppo male”, ha dichiarato Claudio.

A difendere il gieffino, il suo amico, Carlo Alberto Mancini, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex scelta di Nicole Santinelli:

“Sono passati alcuni giorni - ha dichiarato Carlo Alberto in una ig stories pubblicata sul suo profilo Instagram - ma non riesco a non esprimere la mia indignazione e il mio profondo sgomento rispetto alla leggerezza con cui è stata usata quella parola durante la presentazione di Claudio. Alcuni termini, se non vengono adeguatamente specificati i confini, possono essere interpretati in maniera molto più pesante rispetto a quello che è effettivamente accaduto. Penso che si possano dire cose anche delicate, ma in quel caso ci voglia molta più attenzione per rispetto al dolore che rappresentano. Non trovo giusto buttare una bomba cosi senza poi dedicare il giusto spazio affinché l’interessato possa argomentarla e mi auspico che ciò accada in futuro”.

Queste le parole di Alfonso Signorini durante la presentazione di Claudio Roma:

"La tua storia ci è subito piaciuta. Quando ci siamo visti, mi hai detto che quello che ti è capitato lo consideravi quasi una fortuna perché ti ha permesso di rinascere. Sei stato bullizzato a scuola e per sentirti più forte sei entrato in una brutta compagnia. Tu l’hai pagata. Sei diventato spacciatore per un breve periodo della tua vita. Sei stato colto in flagranza di reato quindi sei finito qualche giorni in carcere e poi affidato ai servizi sociali"

