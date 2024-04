Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuota il sacco su Greta Rossetti e Letizia Petris: "Affondi contro di me"

Ospite nell'ultimo appuntamento con Casa Chi, Beatrice Luzzi, tra le grandi protagoniste della recente edizione del Grande Fratello, ha parlato della sua recente avventura televisiva spiazzando su due sue ex compagne d'avventura: Greta Rossetti e Letizia Petris di cui avrebbe visto fuori "alcune sfumature" che l'hanno messa in guardia sulla loro autenticità.

Ai microfoni di Sophie Codegoni, La Luzzi ha anche smentito la recente indiscrezione che la vedrebbe in prima fila per una nuova fiction.

Parlando dei suoi ex coinquilini, la Luzzi ha dichiarato:

Letizia… ho visto qualche ipocrisia in più guardandola da fuori rispetto a quando ero dentro e in generale guardandoli da fuori mi sono resa conto che anche in quei giorni in cui io avevo l’impressione che tutto fosse finalmente sereno e amichevole in realtà era tutto costruito."