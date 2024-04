Grande Fratello, Beatrice Luzzi pronta a tornare al mondo della recitazione: l'indiscrezione bomba

Gossip TV

Dopo aver preso parte al GF, Beatrice Luzzi tornerà presto anche nel mondo della recitazione! Ecco l'ultima indiscrezione!

Per Beatrice Luzzi la partecipazione al Grande Fratello sembra essersi rivelata già un ottimo investimento: l'attrice, infatti, dopo aver raggiunto un certo successo nel mondo della soap nostrana, con il personaggio di Eva Bonelli in Vivere, si è ritirata per concentrarsi sulla sua famiglia e i suoi figli. Tuttavia, dopo aver preso parte al reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, è scoppiata la Luzzi mania e il pubblico è rimasto ammaliato dal magnetismo e dall'intelligenza della donna. Nonostante abbia anche diversi oppositori, è innegabile che Beatrice sia stata tra le concorrenti più forti e interessanti del programma condotto da Alfonso Signorini.

GF, Beatrice Luzzi tornerà a recitare dopo il reality! Spunta l'indiscrezione bomba

Come altri concorrenti, anche Beatrice deve aver visto nel GF un tentativo di rimettersi in gioco e di provare a dare una svolta alla sua carriera, dopo anni di ritiro dalle scene. Lo stesso aveva affermato Massimiliano Varrese, anche lui ex attore noto per aver preso parte a diverse serie tv italiane - Carabinieri e Grandi Domani in primis -. E anche altri gieffini non hanno mai nascosto di desiderare di poter accedere al patinato mondo della tv: Valentina Modini ha sempre sperato che il GF diventasse un trampolino di lancio per realizzare il suo sogno di diventare conduttrice e anche Paolo Masella non sembrava disdegnare la fama post-reality.

Ma, come spesso accade e come ha sottolineato in un tweet polemico Rita Dalla Chiesa: "Il GF è solo una trasmissione ed è già passata". La conduttrice faceva riferimento all'eccessivo desiderio dei concorrenti di voler raggiungere il successo, attraverso la partecipazione a un reality in tv, senza seguire alcun tipo di gavetta. Non è questo certo il caso di Beatrice Luzzi: l'attrice, secondo un'indiscrezione bomba, potrebbe tornare presto a recitare. A svelare questo rumor è stato il gossipparo Amedeo Venza.

Attraverso una storia su Ig, infatti, Venza ha svelato che tra i gieffini, l'unica ad aver già ricevuto delle offerte di lavoro è proprio Beatrice Luzzi:

"Beatrice Luzzi tornerà a recitare! La protagonista indimenticabile di ‘Vivere’ ha già diverse proposte lavorative dopo la partecipazione al GF. L’unica al momento ad avere ricevuto proposte concrete in ambito televisivo”

Al momento non sappiamo in quale ruolo o programma tv ritornerà Beatrice, ma in molti hanno auspicato per lei un luminoso futuro in tv, proprio per le sue qualità e la sua intelligenza.

Scopri le ultime news su Grande Fratello