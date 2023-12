Grande Fratello, Beatrice Luzzi vuole abbandonare il gioco: "Così non posso proprio restare"

Gossip TV

Beatrice Luzzi pronta a lasciare il Gf: lo sfogo dopo la diretta.

Beatrice Luzzi vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello. Nonostante la sorpresa dei figli, che le hanno consigliato di rimanere in gioco, subito dopo la puntata l'attrice si è lasciata andare a uno sfogo in cui ha rivelato di non riuscire più ad andare avanti nel gioco.

Lo sfogo di Beatrice Luzzi

Non c'è pace per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Nel corso dell'ultima puntata, infatti, la concorrente è stata duramente attaccata da Massimiliano Varrese, Sara Ricci e Rosanna Fratello. Una situazione che ha destabilizzato l'attrice che, come riportato da Biccy, si è sfogata con Monia confessandole di voler lasciare la Casa:

Qui così non posso proprio restare. La cosa che mi turba molto è che il mio secondogenito non ce la fa e me ne sono accorta, io lo sapevo. Io lo sapevo che era arrivato, sì, è arrivato, nel senso che non ce la fa più. Ho avuto prima la conferma [...] Mancano ancora diversi mesi, tanta roba. Sono tanti due o tre mesi. Per i miei figli sono tanti. Sono qui da tre mesi, se fossero cinque mancherebbe poco. Fiorda tu non puoi fare nulla, hai già fatto tantissimo. Non cambierebbe nulla, io penso questo per i miei bambini.

A cercare di far ragionare la Luzzi ci ha provato Fiordaliso:

Non devi dire così, te l’hanno detto che non devi mollare e invece dovresti andare avanti per non darla vinta a nessuno. I tuoi figli ti vogliono qui dentro e te l’hanno detto. Stanno bene e lo sai. Dai che non manca molto, hai già fatto tre mesi qui dentro. Pensaci bene stanotte, ma io ti consiglio di non farlo. Ti prego non devi uscire.

