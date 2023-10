Grande Fratello, Beatrice Luzzi velenosa su Cesara Buonamici: "Si è impietosita la Cesara"

Gossip TV

Nella casa del GF, Beatrice Luzzi critica l'opinionista Cesara Buonamici. Ecco perché!

Beatrice Luzzi non si risparmia neppure sull'opinionista di questa edizione del Grande Fratello, la giornalista Cesara Buonamici. Anche questa volta, a scatenare le sue parole velenose è stato un atteggiamento a suo dire a favore di Massimiliano Varrese.

GF, Beatrice Luzzi critica Cesara Buonamici

Durante la serata total black organizzata per i gieffini dagli autori del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi si sono trovati vicini a scambiarsi confidenze. La vippona ha rivelato al nip cosa pensa realmente di Cesara Buonamici, dopo un particolare momento della puntata andata in onda giovedì 5 ottobre. Già nel corso della diretta la giornalista non ha mancato di dire la sua su Beatrice, chiedendole se non fosse anche colpa sua ciò che le accadeva:

"Non pensi che tutti questi spigoli che hai, sei veramente così? Sai che è un gioco, eppure, a volte sembri totalmente estranea a tutti"

Oltre alle parole della giornalista, a Beatrice Luzzi non è piaciuta la scelta di Buonamici di salvare con l'immunità dal televoto uno dei gieffini con cui più spesso si è scontrata l'attrice: Massimiliano Varrese. Secondo Luzzi, dietro questa scelta della giornalista si nasconderebbe una predilizione per l'attore:

"Si è impietosita la Cesara. Ha detto di aver visto lo sguardo di Massimiliano quando Heidi e Vittorio stavano vicini e si è intenerita. Così gliel'ha giustificata. Pensa che tristezza. Una perché voleva avviare il rapporto con Heidi e ora perché è finito. Vediamo la prossima volta"

