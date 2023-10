Grande Fratello, Fiordaliso su Beatrice Luzzi: "Non siamo noi contro di lei: è lei contro tutti!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di questa sera del GF, in onda su Canale5, Fiordaliso si è espressa sull'antipatia del gruppo verso Beatrice Luzzi. Ecco cosa ha detto!

La nuova puntata del Grande Fratello inizia con un'accesa discussione che vede, ancora una volta, al centro delle dinamiche, Beatrice Luzzi: l'attrice si è oramai inimicata l'intera Casa, diventando protagonista di due scontri molto forti, uno con Massimiliano Varrese - che non perde occasione di darle della puerile e della falsa neppure in diretta - e Paolo Masella, a cui Luzzi ha velatamente (ma neppure tanto) rivolto un commento alquanto classista. Persino l'opinionista Cesara Buonamici sembra interdetta da questo accanimento dei gieffini contro la sola Beatrice e non può non chiederle se forse non sia proprio il suo carattere spigoloso ad attirare queste antipatie. Sull'attrice e coinquilina dirà la sua anche Fiordaliso, svelando cosa ne pensa di tutto ciò che sta succedendo in questi giorni nel programma di Canale5.

GF, Fiordaliso su Beatrice Luzzi: "Non siamo noi contro di lei, ma è il contrario"

Anche Cesara Buonamici sembra convinta che forse Beatrice non abbia mezze misure e non cerchi di mettersi in discussione e il suo pensiero è condiviso dalla maggior parte dei coinquilini del programma di Alfonso Signorini. In molti, infatti, quando gli autori del GF hanno dato la possibilità ai gieffini di esprimere la loro più cruda opinione sui compagni, i vip e i nip si sono scatenati con una serie di commenti molto pungenti sulla vippona, sottolineando come Beatrice non voglia mai mettersi in gioco e abbia una palese strategia per vincere.

Dopo aver ascoltato le opinioni di Massimiliano e Paolo, con cui Beatrice si è scontrata, Alfonso Signorini e Cesara hanno chiesto alla saggia Zia Fiorda, alias Fiordaliso, di esprimere la sua opinione. La cantante ha ammesso che Cesara ha usato il giusto aggettivo per definire Beatrice, l'attrice è, infatti, spigolosa:

"Quando ci sono gli spigoli si scontra con tutti. Non si sente superiore, ma non siamo noi tutti contro di lei, ma lei contro tutti. Perché tutti quanti tentano di parlare, ma lei ogni volta cerca di trovare mille spiegazioni, non lascia scampo, io glielo dico sempre. Questo è. Tu vai sempre, Bea, vai come una lama."

Scopri le ultime news su Grande Fratello