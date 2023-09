Grande Fratello, Beatrice Luzzi sotto accusa: "Il suo modo di fare ci infastidisce" (VIDEO)

Gossip TV

Tutti contro Beatrice Luzzi: scontro in diretta al Grande Fratello.

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata davvero tosta per Beatrice Luzzi, che è finita nel mirino di gran parte dei concorrenti. Durante la diretta, infatti, in molti non hanno perso occasione di criticare duramente il comportamento assunto dall'attrice nella Casa di Cinecittà.

Tutti contro Beatrice Luzzi

Tutti contro Beatrice Luzzi al Grande Fratello. A cercare di far luce sulla situazione creatasi nella Casa ci ha pensato Alfonso Signorini che, durante l'ultima puntata, ha chiesto alla discussa concorrente delucidazioni in merito alle accuse che le sono state rivolte in settimana dagli altri concorrenti:

Sono un terzo degli inquilini, sono state sette persone, non me lo aspettavo, da Giselda, da Alex. Se posso permettermi di dire, sono rimasta sbalordita dal fatto che il gioco consisteva nell'essere onesti e rispondere con onestà alla domanda, chi consideri il più ipocrita. Credo come sia chiaro a tutti, non hanno risposto onestamente, quindi gli verrà decurtata la spesa...

E ancora:

Giselda e Alex sono rimasti disorientati dal confronto con la Rosy. Lei è manipolatrice, in questi giorni è andata a parlare con chiunque.Per quanto riguarda Lorenzo, Vittorio, loro sono in nomination con me, poteva fargli comodo, per quanto riguarda le ragazze potrebbe essere una competizione professionale.

Dichiarazioni che hanno provocato la reazione degli altri concorrenti, in particolare di Lorenzo, che ha ammesso: "Beatrice dà sentenze e questo atteggiamento ci infastidisce". Un pensiero condiviso anche da Massimiliano Varrese che, interpellato da Signorini, ha spiegato meglio la sua posizione nei confronti dell'attrice:

Questa sua ricerca di spiritualità, condivisione, non so.. io in realtà lo trovo individualista. Non capisco da dove venga questa cosa. Ieri sera dopo che ci siamo confrontati, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, però poi prima di andare a dormire, l'ho trovata in un gruppetto, dicendo Massimiliano ha il letto più bello di tutti, quando lei ha dormito nel letto che si è scelta sin dal primo giorno, quindi anche parlare alle spalle è da ipocriti.

