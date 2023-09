Tale e Quale Show, Alex Belli: "Non mi riconoscerete! Il Grande Fratello? Sono rimasto stupito perché..."

Gossip TV

Alex Belli svela qualche dettaglio sulla sua partecipazione a Tale e Quale Show e commentato il "nuovo" Grande Fratello.

Manca davvero poco alla prima puntata di Tale e Quale Show, che andrà in onda domani venerdì 22 settembre 2023 su Rai1. Nel cast anche Alex Belli che, intervistato da Sdl Tv, ha parlato del suo debutto nel talent show condotto da Carlo Conti e commentato la nuova edizione del Grande Fratello.

Alex Belli: le parole su Tale e Quale Show e il Gf

La 13esima edizione di Tale e Quale Show partirà ufficialmente domani sera, venerdì 22 settembre, su Rai 1. Tra i concorrenti in gare anche un ex discusso concorrente del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Alex Belli che, in una nuova intervista rilasciata a Sdl Tv, ha rivelato qualche piccola curiosità sulla sua partecipazione e spiegato come si sta preparando:

Mi sono tagliato la barba per fare il calco, per fare tutti i personaggi. Ogni vendere sera andremo in diretta su Rai 1, non vi posso anticipare niente ma vi dico solo che stiamo preparando dei personaggi pazzeschi. Veramente non mi riconoscerete, mi trasfiguro completamente, anche perché è uno dei miei passatempi preferiti. Questo venerdì ho un personaggio veramente incredibile. Il calco? Per me è stata anche un’esperienza mistica, perché stai trenta minuti arginato, con sopra il gesso, e devo dire che è stato anche piacevole. I personaggi che sto interpretando – strada facendo poi li vedrete – sono un po’ i miei miti, i miti con cui sono cresciuto. Io sono cresciuto in un mondo musicale, ho fatto musica per questo ho ascoltato dei miti assoluti della musica internazionale e italiana.

Gli altri concorrenti? Le prove sono personali, con la propria coach. Ognuno di noi ha un coach che ti prepara sia a livello vocale sia a livello di recitazione perciò tu non incontri mai gli altri, è sempre un lavoro personale. Li incontri nelle prove generali, che ci saranno giovedì sera.

Chiuso il capitolo Tale e Quale Show, Belli ha colto l'occasione per dire la sua sul "nuovo" Grande Fratello:

Ho fatto gli auguri ad Alfonso Signorini e a tutti gli autori prima di iniziare. Sono rimasto piacevolmente stupito, nel senso che i cambiamenti sono sempre visti come un salto nel vuoto. Magari sarò una voce fuori dal coro ma a me quel cast piace. Ci sono tutte le componenti per far funzionare quel programma. Il triangolo con Delia e Soleil era quello che funzionava nelle puntate ma io sono andato avanti nonostante i triangoli.

A proposito del suo rapporto con la compagna Delia Duran e con Soleil Sorge, Alex ha confessato:

Con Delia va benissimo, questa settimana non è riuscita a scendere a Roma, ma la prossima settimana vengono Delia, Bella e tutti i ragazzi della Factory [...] Non voglio dire niente, ma procede molto bene. Soleil? Siamo rimasti in buonissimi rapporti. Il problema è che me la trovo sempre a Sharm, in Sardegna…Ero in barca a Capriccioli e ad un certo punto vedo arrivare una ragazza su una canoa con il cagnolino. Ho detto: “Ma tu sei un mito”, ho adorato, è stato surreale. Nelle due settimane a Sharm io ero lì con la Factory ed è arrivata anche lei.

