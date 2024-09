Grande Fratello, Beatrice Luzzi si espone e parla di quale sia il suo vero rapporto con Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Beatrice Luzzi, tra i concorrenti più amati e seguiti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha voluto chiarire una volta per tutte, che tipo di rapporto ha attualmente con Giuseppe Garibaldi, il bidello calabrese con il quale ha avuto un flirt durante la sua avventura nella Casa.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi rompe il silenzio su Giuseppe Garibaldi

I due ex gieffini, dopo la fine del reality show, sembra avessero avuto diverse occasione di rivedersi e sotterrare l'ascia di guerra. Nella loro permanenza nella Casa infatti, dopo il loro breve flirt, si erano allontanati e ogni occasione era buona per rinfacciarsi comportamenti e alimentare dispute e questioni relativamente anche all'amicizia di Giuseppe nei confronti di Anita Olivieri, acerrima nemica della Luzzi. Dopo il reality, Garibaldi ha preso le distanza della giovane romana ed è sembrato realmente sincero nei voler riprendere i rapporti con Beatrice.

I fan della coppia, i "Bealdi", non hanno mai smesso di sognare un lieto fine per l'attrice romana e il bidello calabrese che negli ultimi mesi hanno trascorso diverse giornate insieme, il tutto prontamente immortalato sui social. Pressata forse dal loro stesso fandom che ancora li sostiene in maniera agguerrita, oggi la Luzzi ha voluto chiarire una volta per tutte quale sia il suo rapporto attuale con Giuseppe. Ecco cosa ha dichiarato l'attrice romana sui social:

"Siamo stati accusati di ambiguità da alcuni fan, ma noi non siamo attori di un film, siamo persone in carne ed ossa (e cuore) con tutte le complessità personali, familiari e sociali, o meglio social, che ciò comporta. Ci sono voluti mesi per curare le dinamiche vissute dentro al gf e altri mesi perriprendere davvero in mano le nostre vite. Nessuna ambiguità, semplicemente il tempo umanamente necessario. "

In sintesi: non ci stressate che ce la vogliamo vivere per conto nostro 😚#BEABALDI pic.twitter.com/EAPemqopNy — Bene___ (@Bebbe___) September 2, 2024

