Grande Fratello, Beatrice Luzzi rimprovera Alfonso Signorini: "Cerca di sminuirmi ma a tutto c'è un limite"

Gossip TV

Beatrice Luzzi è stata ospite dell'odierno appuntamento con Verissimo insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Con l'occasione, l'attuale opinionista del Grande Fratello ha parlato di Alfonso Signorini e della nota e criticata battuta sul "piumone". Non solo, La Luzzi ha parlato anche delle condoglianze alla suocera.

Beatrice Luzzi è stata ospite dell'odierno appuntamento con Verissimo insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli. Con l'occasione, l'attuale opinionista del Grande Fratello ha parlato di Alfonso Signorini e della nota e criticata battuta sul "piumone". Non solo, La Luzzi ha parlato anche delle condoglianze alla suocera che hanno infiammato il popolo social (e non solo).

Grande Fratello, clima tesissimo: Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini, parlando di Shaila Gatta si è rivolto alla Luzzi come "a regina dei piumoni" nel reality show, una battuta che è sembrata a molti di cattivo gusto e in primis alla protagonista della frecciatina. Il conduttore ha voluto sottolineare che l'attrice romana, l'anno scorso, fosse stata coinvolta più volte in qualche episodio più intimo sotto le coperte.

"Ma la Luzzi non ha fatto niente, ma la smettiamo? Voglio dire. Ma poi per due baci. A noi non ce l'hanno data la stanzetta". ha escalmato Beatrice in diretta per poi scrivere il giorno dopo su X un'eloquente frase che a molti è sembrata una replica a Signorini: "La cultura non necessariamente rende signori".

Oggi, ospite da Silvia Toffanin, Beatrice è tornata a parlare della vicenda e anche il rapporto con la Buonamici è sembrato piuttosto teso. Queste le parole della Luzzi:

"Ne accuso e ne assorbo tante di battute, ma ci sono battute che non vanno fatte. C’è un limite. Non mi meritavo quella battuta di Alfonso. Ogni tanto un po’ di rispetto in più non guasterebbe. Se te l’avesse fatta a te? Ma a te non te le fa queste battute. Ci sono momenti e momenti, ruoli e situazioni. Ci sono contesti in cui si possono fare. Tra l’altro avevo i miei figli presenti in studio. Siccome si sta cercando di sminuire la mia immagine sottolineando il tema dell’amore che ho avuto al GF, penso che come opinionista ci sarebbe bisogno di rispettare il mio ruolo. Lì per lì ci sono rimasta male e sfido chiunque di voi a non rimanerci male. Io come madre ho provato imbarazzo“.

La Buonamici ha quindi replicato:

"Tu l’hai presa storta sbagliando. Il piumone è l’unico posto che sfugge al GF. Quei piccoli. movimenti lasciano immaginare, ma non ci sono le prove. Uno può negare. Lì sotto ci si può nascondere, è morbido, avvolgente e leggero. L’ sotto non ci sono prove o telecamere. Sono battute da Grande Fratello e si rimane nello scherzo. Non c’è nulla di irrispettoso nei tuoi confronti. Lei se l’è presa e ogni tanto se la prende. Lui l’ha fatto con ironia, Alfonso non aveva intento di cattiveria. Lui è divertente perché è svagato. Nessuno la vuole sminuire“.

A Verissimo scontro anche tra Cesara Buonamici e la Luzzi

Ma non è finita qui perché l'attrice romana è tornata a parlare anche delle condoglianze "anticipate" alla suocera.

"Ho l'impressione che si parli più del chi, del perché e del come perché in televisione quanti di noi hanno salutato i propri cari in un momento. Mia suocera stava lasciando la coscienza infatti Alessandro partii per Trieste per darle l'ultimo saluto prima che lei perdesse la consapevolezza. Così è stato quella notte e dopo pochi giorni se n'è andata. Non potendo andare a Trieste mi sono permessa di farlo in tv anche perché era una delle poche in famiglia che assiduamente. mi seguiva. Quindi l'ho fatto proprio per farle un regalo, un omaggio. Certo, ho approfittato della diretta ma quanti di noi l'hanno fatto...E qual è stato lo scandalo? Che l'ho fatto quando ancora non se n'era andata? Ma non a forse più senso salutare una persona quando sta per andare via e non quando è già andata via? Non ci ho visto nulla di così scandaloso ma siccome l'ho fatto io allora fa sempre comodo a tutti venirmi contro. Comunque ad Alfonso glielo avevo chiesto il permesso di farlo".

"Se vogliamo dirla Alfonso e Cesara la volta dopo si sono fatti delle grandi risate. Mi hanno chiesto ‘stasera cosa vuoi annunciare?’. Sì, vi siete fatti delle grossissime risate“ ha dichiarato Beatrice rivolgendosi a Cesara che ha replicato:

"No, perché tu sei arrivata con un cappuccio nero in testa. Ma cosa dici? Ma figurati se ridiamo di una persona che se ne va. Ti prego non dire queste cose, non ridevamo proprio per quello“.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .