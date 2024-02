Grande Fratello, Beatrice Luzzi rientra in Casa come prima finalista: la reazione dei gieffini! [VIDEO]

Gossip TV

Ieri sera, al GF, Beatrice Luzzi è rientrata in Casa dopo la finta eliminazione, con il titolo di prima finalista del reality! Ecco la reazione dei concorrenti!

Ieri sera, Beatrice Luzzi è stata annunciata come prima finalista del Grande Fratello! Dopo una settimana di votazioni, i fan della rossa attrice sono riusciti a mandarla in Finale e nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 26 febbraio, su Canale5, Alfonso Signorini ha annunciato il risultato del televoto.

GF, Beatrice Luzzi è la prima finalista: la reazione dei gieffini! [VIDEO]

Era tanta l'attesa, nella Casa del GF, di scoprire chi sarebbe stato il primo o la prima finalista di questa edizione del reality. Durante la scorsa settimana, alcune dei veterani del programma, Massimiliano Varrese, Rosy Chin, Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi, erano entrati in nomination, ma invece di un'eliminazione, il risultato avrebbe decretato il primo finalista del programma!

Fino alla fine, gli inquilini non sapevano cosa aspettarsi e quando Beatrice e Grecia sono rientrate in casa, le due hanno finto che in realtà non ci fosse alcun finalista, che era tutta una finzione. Solo quando è intervenuto Signorini, che ha annunciato ufficialmente che Beatrice Luzzi era la prima finalista, allora, anche gli altri gieffini ci hanno creduto.

Le reazioni a questa notizia non sono passate inosservate: mentre Sergio D'Ottavi e Simona Tagli hanno immediatamente abbracciato Beatrice, gli altri concorrenti non hanno nascosto una certa delusione, come Anita Olivieri e Rosy Chin, che avevano anche ideato uno stratagemma per nominarsi a vicenda e ottenere così la possibilità della finale. Anche Signorini ha percepito il clima un po' teso in Casa e ha ironizzato chiedendo a Greta Rossetti se fosse felice per Beatrice. L'ex tentatrice ha risposto di sì, perché l'attrice se lo meritava e Signorini l'ha punzecchiata dicendo:

"Credevo che tu tifassi per Grecia..."

