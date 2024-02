Grande Fratello, Anita Olivieri e Rosy Chin si nominano a vicenda e scatta la polemica sul web: "Sanno che è per la finale!"

Gossip TV

Le nomination di ieri sera al GF, all'insaputa degli inquilini, erano per la Finale. Una circostanza che, secondo il web, non era affatto segreta...

Nel corso della scorsa puntata del Grande Fratello, in onda come sempre su Canale5, i gieffini si sono sottoposti alla pratica delle nomination piramidali. A loro - apparente - insaputa, in realtà queste nomination non erano per decidere chi mandare al televoto, ma per decretare chi saranno i nominati che il pubblico dovrà votare per trovare il primo finalista del reality. A destare sospetti per il web è stato l'atteggiamento di Anita Olivieri e Rosy Chin, che hanno deciso di nominarsi a vicenda.

GF, Rosy e Anita si nominano a vicenda, il web insorge e le sbugiarda

Gli inquilini dovrebbero ignorare che le nomination sono per trovare chi sarà il primo finalista del programma e gli autori hanno reso le dinamiche più interessanti, decidendo di rendere nominabili solo i veterani della casa. Mentre i diversi concorrenti hanno nominato qualcuno con cui potevano non andare d'accordo, come nel caso di Beatrice Luzzi che ha nominato Anita Olivieri. Ma, quest'ultima e Rosy Chin hanno deciso di fare una il nome dell'altra, stranendo il pubblico.

Le due gieffine, infatti, hanno stretto un legame molto intenso e a molti sul web è parso strano che abbiano deciso di nominarsi a vicenda, rischiando così di mandare al televoto una o l'altra. La prima a tradirsi, secondo il web, è stata la chef italo-cinese. Ad Alfonso Signorini, infatti, Rosy Chin ha dichiarato che sperava che nessuno nominasse Anita e con voce rotta dal pianto ha dichiarato:

"Così difficile a questo punto, spero che nessuno nomini Anita, per strategia nomino lei"

Anche Anita Olivieri ha affermato che per strategia aveva deciso di nominare Rosy Chin e che questo non significava che la loro amicizia avrebbe subito danni, perché erano le regole del gioco. Tuttavia, questo comportamento ha destato sospetti nel pubblico e sul web sono esplose le polemiche. I fan del programma, infatti, hanno sottolineato che ancora una volta il programma è manovrato e che Anita e Rosy Chin hanno saputo in anticipo della nomination per i finalisti, comportandosi di conseguenza.

