Grande Fratello, Beatrice Luzzi opinionista ufficiale

L'attrice romana Beatrice Luzzi, ex concorrente del GF affiancherà Cesara Buonamici nel reality di Canale 5

Beatrice Luzzi, finaslita nell'ultima edizione del Grande Fratello, sarà la nuova opinionista del reality show, affiancando Cesara Buonamici.

Grande Fratello : Beatrice Luzzi nuova opioninita insieme a Cesara Buonamici

La notizia è stata inizialmente diffusa da Tvblog e successivamente confermata da Davide Maggio, il quale ha rivelato che, durante la registrazione odierna di Verissimo, è stato ufficialmente annunciato il nuovo ruolo della Luzzi come opinionista per la prossima edizione del programma.

La nuova edizione del reality show inizierà lunedì 16 settembre 2024. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, manterrà il format delle due puntate settimanali: oltre al lunedì, ci sarà un secondo appuntamento il giovedì. Ad accompagnare Signorini, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici nel ruolo di opinioniste e Rebecca Staffelli, che tornerà alla gestione dei social del programma.

Per quanto riguarda i concorrenti, nelle ultime settimane sono trapelati diversi nomi che potrebbero varcare la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello. Ieri, dalle pagine social ufficiali del programma, sono stati annunciati i primi cinque concorrenti della nuova edizione: Jessica Morlacchi, Eleonora Cecere, Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi (che parteciperanno come un unico concorrente) e Luca Calvani.

Chi è Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi attrice e scrittrice italiana, è nata a Roma il 14 novembre 1970. Ha raggiunto la notorietà presso il grande pubblico soprattutto grazie al ruolo di Eva Bonelli nella soap opera italiana "Vivere," andata in onda su Canale 5 dal 1999 al 2007. La sua carriera è iniziata negli anni '90, spaziando tra cinema, teatro e televisione. La Luzzi ha lavorato in numerose produzioni televisive e cinematografiche, alternando il suo impegno tra la recitazione e il mondo della regia e della scrittura. È anche autrice di libri, dimostrando una versatilità che va oltre la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Nel 2023, Beatrice Luzzi è tornata sotto i riflettori partecipando come concorrente al Grande Fratello, edizione in cui ha catturato l'attenzione del pubblico per il suo carattere forte e le sue opinioni decise. Grazie proprio a questa esperienza e al consenso raggiunto, è stata scelta come opinionista del reality, aggiungendo un nuovo capitolo alla sua carriera televisiva.

