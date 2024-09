Grande Fratello: Beatrice Luzzi opinionista della prossima edizione, la reazione di Cesara Buonamici

Gossip TV

Beatrice Luzzi è pronta a tornare al Grande Fratello, ma in un ruolo inedito. L'ex discussa concorrente dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 affiancherà la giornalista Ceara Buonamici che, stando alle ultime indiscrezioni, non sarebbe entusiasta di condividere la poltrona rossa con l'attrice.

Beatrice Luzzi torna al Gf accanto a Cesara Buonamici

La nuova stagione del Grande Fratello partirà il prossimo 16 settembre 2024 in prima serata su Canale 5. Tra le novità più chiacchierate delle ultime ore, c'è l'ingresso di Beatrice Luzzi come seconda opinionista del reality show condotto da Alfonso Signorini. Una notizia lanciata da TV Blog e confermata da Davide Maggio:

L’attrice romana, protagonista indiscussa e vincitrice morale dell’ultimo Grande Fratello, tornerà nel reality condotto da Alfonso Signorini in veste di opinionista al fianco della confermata Cesara Buonamici, nel nuovo studio allestito ai Lumina Studios a Roma. Così come la casa, pronta ad accogliere i nuovi concorrenti.

Un vero e proprio colpo di scena che nessuno si aspettava, anche se durante la scorsa edizione del Gf, la Luzzi si è distinta per la sua personalità e carisma. Un ritorno che, stando a quanto riportato da Tvblog, non avrebbe però entusiasmato la giornalista e opinionista Cesara:

Beatrice Luzzi farà da controcanto alla sua nuova collega al Gf Cesara Buonamici, che pare non sia al settimo cielo dopo aver saputo di questa eventualità. Per la conferma dovremo attendere un pochino di tempo. Fino a quando arriverà l'ufficialità di Mediaset.

Il cast del Gf prende forma

Mentre si attende la conferma ufficiale della partecipazione di Beatrice Luzzi al Grande Fratello, nelle ultime ore sono stati annunciati i nomi di cinque nuovi concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà: l'attore Luca Calvani, l'ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi, e tre ex volti storici del programma Non è la Rai - Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi ed Eleonora Cecere. Le tre entreranno nella Casa come unico concorrente. L'appuntamento è per il 16 settembre in prima serata su Canale 5.

