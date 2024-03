Grande Fratello, Beatrice Luzzi mette in discussione il flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone (VIDEO)

Gossip TV

Nonostante confermi un certo visibile feeling, Beatrice Luzzi trova sempre più strano il comportamento di Anita nei confronti di Alessio. Ecco i dubbi della finalista del Grande Fratello.

Nella casa del Grande Fratello è nato un flirt tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. La concorrente del reality show di Canale 5 non ha saputo più nascondere l’interesse per il nuovo arrivato, nonostante poche settimane prima avesse ricucito il rapporto con il fidanzato Edoardo, certa di poter tornare con lui una volta lontano dalle telecamere di Cinecittà. Proprio questo breve lasso di tempo tra una scelta e l’altra di Anita inizia ad insospettire Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi sospettosa: Anita sta mentendo?

Ormai da diversi giorni si parla del flirt nato tra Anita Olivieri e Alessio Falsone. L’attrazione tra i due è sempre più evidente e ha portato anche ad una brusca frattura tra la gieffina e Giuseppe Garibaldi, decisamente poco felice di vedere l’amica tra le braccia di un altro. Nel corso dell’ultima puntata del reality show di Canale 5 è emersa ancora di più questa folgorante complicità e i due concorrenti hanno potuto godere anche di una romantica cena insieme.

Ma c’è qualcuno che trova molto bizzarro questo feeling, pur notando certo la grande alchimia tra Anita e Alessio, a causa delle tempistiche in cui si è improvvisamente sviluppato. Beatrice Luzzi, la regina di questa edizione del Gf nonché prima finalista, ha parlato con Letizia Petris della situazione, ammettendo di avere qualche dubbio sulla sincerità della Olivieri.

“Lui è entrato con Greta, poi è passato a Perla ed è finito con Anita. C’è feeling, si vede…Sicuramente è un po’ playboy di suo. Sicuramente sono presi, ma lui ha detto ad Edoardo che voleva fosse il padre dei suoi figli a San Valentino. Una come lei, che si è controllata su tutto e tutti, ma dai”.

Mentre Letizia ha ammesso di credere ad Anita, poiché rivede in lei un po’ il suo percorso e il rapporto d’amore nato con Paolo Masella, Beatrice è molto scettica a causa delle tempistiche troppo serrate. Come è possibile che Anita fosse al settimo cielo alla visita di Edoardo in casa, avvenuta a San Valentino, tanto da fare promesse importanti, per poi lasciarsi sedurre in un battito di ciglia da Alessio? Insomma, Beatrice suggerisce che si tratta di strategia, e solo il tempo potrà darci risposte.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .