Grande Fratello, Anita Olvieri e Alessio Falsone sempre più vicini: i progetti insieme

Nuova coppia al Grande Fratello? Ecco cosa sta succedendo.

Mancano poche settimane alla conclusione del Grande Fratello, eppure sembra che possano persino bastare per creare una nuova coppia. Anita Oliveri, infatti, ha un debole che ha ormai palesato per Alessio Falsone concorrente entrato in corsa e la loro complicità è sempre più intensa. La giovane romana per quasi tutta la sua avventura nel reality, ha respinto molto pretendenti affermando di avere la mente impegnata nei confronti del suo ex fidanzato Edoardo, con il quale, prima di entrare sembra fosse tornata insieme anche se per pochi giorni prima di fare il suo ingresso nella Casa.

Anita, settimane, fa, lo ha potuto rivedere e i due ragazzi sono sembrati molto uniti. La Oliveri lo ha baciato e ha detto di vederlo come il padre dei suoi figli. Nonostante non abbia rinnegato queste parole così importanti, la ragazza si è confidata con Massimiliano Varrese al quale ha detto di non aver provato nulla rivedendo Edoardo.

"L'ho baciato, ma non ho detto ti amo. Ho parlato di lui dopo mesi che ero qui dentro. Quando è venuto Edoardo l’ho baciato ma non ho sentito nulla."

Anita ha parlato del momento che sta vivendo anche con Garibaldi con cui si chiarita negli ultimi giorni:

Io quando sono entrata ho messo in conto che potevo trovare qualcuno. Quando ho visto Edo l’ho visto e l’ho baciato però a Natale gli ho scritto che ne avremmo parlato fuori. Io penso che Alessio sia un bel ragazzo. È uno stimolo in più, mi fa ridere. Io penso che lui sia un ragazzo carino, abbiamo tante cose in comune. So che a lui non farà piacere vedere questo. A me manca essere guardata da qualcuno. Il motivo per cui mi sono lasciata sono state le mancate attenzioni. Io prendo quello che c’è da prendere, mi piacerebbe lasciarmi andare.

Nella scorsa notte, Anita e Alessio sono stati immortalati a chiacchierare e scherzare in camera da letto e il ragazzo ha chiesto ad Anita di uscire insieme appena terminato il reality:

“Quando usciamo andiamo a mangiare, dove vuoi. Io devo conoscerti. Andiamo a mangiare, passeggiare, ti voglio conoscere“:

