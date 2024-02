Grande Fratello, Beatrice Luzzi lancia una frecciatina agli autori: "Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo"

Gossip TV

Beatrice Luzzi provoca gli autori del Grande Fratello, la reazione della regia.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 26 febbraio 2024 in prima serata su Canale 5. Intanto, nella Casa di Cinecittà, Beatrice Luzzi si è lasciata andare a uno sfogo con Simona Tagli in cui non ha perso l'occasione di lanciare frecciatine agli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La provocazione di Beatrice Luzzi

Non c'è pace per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. L'attrice continua a stare al centro delle dinamiche della Casa e non solo. Nelle ultime ore, Simona Tagli le ha rivelato di essere entrata in gioco come la sua ennesima “nemica” svelando così la strategia degli autori del reality show di Canale 5:

Pensa che io dovevo venire qui in opposizione a te e invece mi sono schierata dall’altra parte. Dovevo venire in un modo e invece poi…Sì io ero allineata in un certo modo, anche sentendo la storia dei ragazzi, dalla parte loro, mi sembrava tutto in un certo modo. Poi sono arrivata qui e ho cambiato idea. Io sono una che non si fa problemi a dire di aver sbagliato e aver cambiato visione. In questa situazione ho preso una posizione opposta.

Come riportato da Biccy, venuta a conoscenza della situazione, Beatrice si è complimentata con Simona e poi ha lanciato una serie di frecciatine agli autori del Gf:

Ma pensa te? Comunque grandioso da parte tua, e lo dico veramente. Ma pensa un po’. Qui è tutto molto imprevedibile, anche per loro vedo (gli autori ndr). Certo veramente senza pietà. Simpatici loro. Brava ad aver cambiato idea. Questo lo dico a prescindere che io ne abbia tratto vantaggio. Questo è un atto di grande indipendenza e libertà il fatto che loro ti mettano qui con un’idea e tu ti permetta di cambiarla. Questo è molto bello. Anche perché loro ti avevano messo qui con un’idea e poi tu.

