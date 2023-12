Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "La pago tantissimo la mia sincerità, impazzisco quando mi dicono che..." (VIDEO)

Gossip TV

Beatrice Luzzi e Marco Maddaloni a confronto nella Casa del Gf.

Beatrice Luzzi è senza ombra di dubbio la concorrente indiscussa dell'attuale edizione del Grande Fratello. Da quando è entrata nella Casa di Cinecittà, infatti, l'attrice non si è mai risparmiata rendendosi sempre protagonista della dinamiche del gioco: dal flirt con Giuseppe Garibaldi alle accese discussioni con gli altri coinquilini.

Lo sconforto di Beatrice Luzzi

Tempo di riflessioni e bilanci per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Dopo il confronto con Giuseppe Garibaldi, che ha messo in dubbio la sua lealtà e sincerità, la discussa concorrente del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di confrontarsi e sfogarsi con la new entry Marco Maddaloni:

Io ho un sacco di difetti, la cosa che mi manda in bestia è quando mi dicono che non sono sincera perché è l'unica caratteristica inamovibile del mio carattere. Se mi dici che non sono sincera impazzisco, la pago tantissimo la mia sincerità. Come cavolo fai a dire che non lo sono? I finti buonisti io non li reggo...dicendo che non sono sincera lui (Giuseppe ndr) giustifica tutte le cavolate che ha fatto.

Leggi anche La rivelazioni intima di Vittorio Menozzi

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Beatrice, Marco si è mostrato comprensivo nei suoi confronti e ha cercato di rassicurarla:

È come quando mettono in dubbio la mia parola. Io mi ammazzerei per una parola, farei qualunque cosa. Quindi ti capisco. A volte essere scaltro o ambizioso viene frainteso. Sembri scorretto, invece no. C'è molta più lealtà in qualcuno che ti dice le cose in faccia, che in altri che vogliono una cosa e non te lo diranno mai. La sincerità e la parola sono le cose più importanti che abbiamo.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.