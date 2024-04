Grande Fratello, Beatrice Luzzi entra al GFVip albanese per riabbracciare Heidi Baci!

Gossip TV

Beatrice Luzzi, dopo il GF, questa sera, entrerà al GFVip albanese per fare una sorpresa a Heidi Baci! Ecco cosa sappiamo!

Ieri, 19 aprile, Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più amate del Grande Fratello di quest'anno, aveva comunicato ai suoi fan su Instagram, tramite un video postato sul suo feed di avere una news molto importante da condividere con loro. E, infatti, nella giornata di oggi, 20 aprile, è stato rivelato che questa sera la gieffina volerà in Albania per partecipare all'edizione del GFVip e poter così riabbracciare Heidi Baci!

GF, Beatrice Luzzi riabbraccerà Heidi Baci al GFVip albanese!

Come molti fan del reality di Alfonso Signorini ricorderanno, Heidi Baci è stata tra le concorrenti nip di questa edizione del programma: la gieffina, con il suo charme e la sua solarità, ha attirato l'attenzione di Massimiliano Varrese, con il quale è iniziato un flirt fatto di tira e molla continui. In più di un'occasione, Heidi ha negato di provare qualcosa per il guru della casa, nonostante i continui tentativi degli autori di creare una dinamica tra loro.

La situazione è poi degenerata quando una sera il padre di Heidi Baci si è presentato come sorpresa per la figlia nella Casa di Cinecittà e le ha detto senza mezzi termini che non apprezzava il comportamento di Varrese nei suoi confronti e che sia lui che la madre soffrivano molto al vederla così. Le parole del padre hanno scosso profondamente la gieffina: poco dopo, infatti. Heidi ha di nuovo affermato di non avere alcun sentimento per Massimiliano e nel giro di una notte ha deciso di abbandonare la casa del GF.

Oltre che con Massimiliano, Heidi aveva stretto un certo legame con Beatrice Luzzi: entrambe forti, senza peli sulla lingua e molto dirette, le due gieffine si erano scoperte simili sotto diversi punti di vista. Inoltre, anche dopo l'uscita dal programma e la sua successiva entrata al GFVip albanese, Heidi non ha mai nascosto la sua stima per Beatrice e ha parlato di lei con grande affetto.

Da qui, perciò, la sorpresa che riceverà questa sera: poter riabbracciare Beatrice, che entrerà nella Casa del GFVip in Albania.

GF, Heidi Baci riabbraccerà Beatrice Luzzi, ospite per una sera nella versione albanese del reality!

Anche Beatrice aveva sentito molto la mancanza di Heidi dal GF e non ha mai nascosto di trovare molto complessa tutta la vicenda di cui è stata protagonista, suo malgrado. Molti fan anche speravano che le due potessero spegnere insieme le luci della casa, arrivando alla finalissima, anche se poi sappiamo tutti che la situazione è evoluta in maniera diversa.

Tuttavia, grazie a una sorpresa organizzata dalla produzione del GFVip albanese, questa sera Heidi Baci e Beatrice Luzzi potranno riabbracciarsi e stare un po' insieme dopo mesi di lontananza. Ad annunciarlo è stato un comunicato della pagina ufficiale di Beatrice Luzzi e da quella del reality albanese, che ha postato questa notizia:

"Questa sera una grande sorpresa per Heidi! Beatrice la incontrerà nella Casa del Big Brother"

Da alcune stories, inoltre, sembra che Beatrice sia già atterrata a Tirana e alcuni fan l'abbiano fermata per chiederle un selfie e un autografo. La diretta dell'incontro sarà visibile sui canali social delle due gieffine e del GFVip albanese.

Scopri le ultime news su Grande Fratello