Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Rosy Chin alleate contro Greta Rossetti? "Incoerente, nomino lei" [VIDEO]

In vista della puntata di questa sera del GF, Beatrice Luzzi e Rosy Chin discutono sulle nomination e sembrano propense a voler eliminare Greta Rossetti!

Al Grande Fratello fervono i preparativi per la puntata di questa sera, che andrà in onda come sempre su Canale5. In vista della finale del reality condotto da Alfonso Signorini si stabiliscono le ultime strategie e si fanno i nomi di chi potrebbero essere gli ultimi finalisti. In cucina, durante la giornata di oggi, 21 marzo, Beatrice Luzzi e Rosy Chin si sono confrontate sulle possibili nomination ed è stato fatto il nome di Greta Rossetti.

GF, Beatrice Luzzi e Rosy Chin alleate contro Greta Rossetti! [VIDEO]

Questa sera, su Canale5, ci saranno diverse eliminazioni e l'annuncio degli ultimi finalisti: infatti, questa edizione ha visto ben 11 gieffini arrivare quasi al traguardo ed eccetto tre - Beatrice Luzzi, Rosy Chin e Massimiliano Varrese - gli altri 8 concorrenti sono tutti passibili di eliminazione. Tra loro anche Greta Rosetti, su cui si stanno concentrando i dubbi di Beatrice Luzzi.

Parlando in cucina con Rosy Chin, infatti, Beatrice ha dichiarato di non aver particolarmente apprezzato il comportamento dell'ex tentatrice di TI e che vorrebbe nominarla:

"Io credo che nominerò Greta, questa sera. Un po' troppo contraddittorio e poco credibile, voglio dire...prima sei così ingenua e pura, però vieni al GF dove ci sono il tuo ex fidanzato e la sua fiamma"

Anche Rosy Chin ha appoggiato le parole dell'attrice, dichiarando che, secondo lei, Greta è ancora incompleta, mentre Beatrice ha sbottato:

"Ha tirato fuori solo un terzo di sé, lei è una che si guardava il GF fissa, sul canale. Sapeva meglio di noi dove andava a finire. Non ci credo più. L'abbiamo già rivalutata rispetto a come si era presentata."

