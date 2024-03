Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares a confronto: "Falsa e st*****, non mi piace più" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata del Grande Fratello, in onda questa sera su Canale5, Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares si sono confrontate sulla fine della loro amicizia

La puntata di questa sera del Grande Fratello, tra Grecia Colmenares e Beatrice Luzzi c'è stato un confronto in merito alla fine della loro amicizia. Il conduttore del programma di Canale5, Alfonso Signorini, ha chiesto a entrambe di entrare nella led room per parlare.

GF, volano stracci tra Beatrice Luzzi e Grecia Colmenares [VIDEO]

L'amicizia storica tra Beatrice e Grecia si è oramai incrinata, tanto che nel video che riepiloga la loro relazione nella Casa del GF, si vede come Beatrice eviti gli abbracci di Grecia e non faccia mistero della sua antipatia per lei, così come anche altri inquilini del programma. In risposta, Grecia ha raccontato cosa non apprezza più di Beatrice:

"Non è il suo sguardo, ma il suo comportamento. Mi guarda in maniera non bella...non so perché! Il problema è il suo carattere. Crede che uno debba fare ciò che dice lei. Io sono molto tranquilla, rilassata, lei cerca sempre qualcosa. Ha delle reazioni non belle per una persona, quando sta con me è un modo...con altri, un altro"

Luzzi in risposta ha dichiarato di non sopportarla più:

"Non la reggo più, sono arrivata al limite. Penso di essere molto coerente con lei, da quando ho detto che non la sopporto, le sto lontana. Negli ultimi mesi ha detto delle cose molto pesanti su di me e poi mi ha incolpato dell'uscita di Vittorio, mentre con Anita e Giuseppe, che l'hanno votato, è rimasta amica"

Le due donne si sono rinfacciate i vari comportamenti che non sopportano più l'uno dell'altra, tanto che Grecia ha dichiarato di non essere invidiosa di Beatrice in nulla. Interpellata dal conduttore, Cesara Buonamici ha chiesto alla Luzzi se secondo lei Grecia potrebbe essere molto pericolosa in finale:

"Secondo me no, è molto affezionata ai fan e li tratta molto bene, ma alla Casa e a tutti noi no, non ha dato nulla"

Signorini non ha risparmiato l'ironia: "Certo che la Luzzi è proprio on fire questa sera!".

