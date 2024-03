Grande Fratello, i concorrenti contro Grecia Colmenares: ecco cosa è successo nella Casa

Gossip TV

Alcuni concorrenti del Gf infastiditi dal comportamento di Grecia Colmenares: "Infantile, ha sbagliato".

Stasera, lunedì 4 marzo 2024, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Nell'attesa diversi concorrenti hanno puntato il dito contro Grecia Colmenares accusandola di avere assunto nella Casa di Cinecittà un atteggiamento infantile e irrispettoso.

Grecia Colmenares al centro delle critiche

Grecia Colmenares è finita nel mirino di alcuni concorrenti del Grande Fratello. Come riportato da Biccy, tutto è nato ieri quando l'attrice si è presentata a tavola in ritardo e non ha accettato di sedersi accanto a Simona Tagli e Alessio Falsone, ma ha preteso che le facessero spazio accanto a Giuseppe Garibaldi:

Lì? no, io non voglio cambiare il mio posto. No c’è spazio per me. Se arrivo in ritardo mi cambiate posto? No. C’è del posto e io voglio stare al mio posto. Se io voglio andare alla tavola vado, altrimenti no. Oggi sono andata perché mi piaceva stare a tavola. Perché non mi posso sedere al mio posto? A me piace il mio posto e io rimarrò sempre lì. Resterò lì fino alla fine e basta.

Leggi anche Massimiliano Varrese contro i veterani del Gf

Un comportamento che ha infastidito, e non poco, Beatice Luzzi. Chiamata in confessionale, l'attrice ha criticato duramente la Colmenares:

Arrivi in ritardo? Intento chiedi scusa. Poi ti diciamo di sederti dove c’è posto perché accanto a Giuseppe c’è Paolo, tu ti metti zitta e buona e capisci. Non che ti scaldi e dici ‘no, no, no’. Ha fatto spostare tutti per avere il posto che dice lei, quando vuole lei, mangiando cosa dice. Insopportabile, così come è insopportabile che qualcuno le prepari anche il piatto. Sono cinque mesi che le facciamo il piatto. Non è buona, non è simpatica, non è interessante, non è intelligente, non la sopporto più sinceramente...

A farle eco anche Perla, che non ha nascosto il suo disappunto, e Alessio che ha accusato Grecia di essere infantile:

Per me è infantile. La rispetto, ma non c’era il posto e si poteva sedere da un’altra parte. Non la smuovi? Allora non mi smuovo nemmeno io. Se facciamo tutti come lei è lafine. Poi è una questione di rispetto. Siamo in quindici e bisogna usare il cervello ed essere elastici...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.