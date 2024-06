Grande Fratello, Beatrice Luzzi dura contro la nuova canzone di Fedez: "Ci sono i figli di mezzo, non dovrebbero..."

Gossip TV

Ospite come opinionista a Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi si è mostrata molto dura verso il comportamento di Fedez e dell'ultima sua canzone. Ecco cosa ha detto!

Ieri, lunedì 3 giugno, Beatrice Luzzi, una delle concorrenti più amate di questa edizione del Grande Fratello, è tornata ospite di Pomeriggio 5 nel ruolo di opinionista. Al centro della puntata anche un segmento dedicato al divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni e come suo solito l'attrice non si è trattenuta dal dire la sua sull'ultima canzone del rapper e su ciò che potrebbe comportare nella crisi dei Ferragnez.

GF, Beatrice Luzzi torna come opinionista a Pomeriggio 5 e tuona contro Fedez

Nella scorsa puntata di Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi è tornata ospite di Myrta Merlino come opinionista e ancora una volta l'ex gieffina si è trovata a esprimere la sua opinione sulla crisi dei Ferragnez. In particolare, la concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha detto la sua sull'ultimo tassello che si è andato ad aggiungere nel quadro generale del divorzio tra Fedez e Chiara Ferragni: la revenge song Sexy Shop del rapper, uscita qualche giorno fa e che già sta facendo discutere.

Nonostante Fedez, infatti, avesse dichiarato di non aver intenzione di nominare più la madre dei suoi figli, nel suo testo - in cui duetta con Emis Killa - ci sono diversi riferimenti alla crisi con l'ex moglie e al suo comportamento. In studio, i vari ospiti hanno espresso la loro opinione circa la canzone e le eventuali ripercussioni sul divorzio tra Chiara Ferragni e Fedez.

Beatrice Luzzi, ad esempio, ha usato parole molto dure sulla questione, elogiando la capacità del rapper di saper monetizzare sugli eventi anche più traumatici della sua vita, ma al contempo ha criticato la canzone perché il rapper non sembra tenere conto dell'effetto che avrà sui figli della coppia, Leone eVittoria.

GF, Beatrice Luzzi al vetriolo contro Fedez: la lite con Raffaele Tonon

In particolare, Beatrice Luzzi ha dichiarato quanto segue:

"Fedez su questo è il numero uno, perché lui riesce a guadagnare su qualunque cosa. Il problema è che ci sono i figli di mezzo, capito? C’è una grande differenza. Io non sono molto d’accordo"

Non è la prima volta che Beatrice si dice contraria sulle vendette che nascono tra coniugi in procinto di divorziare. Anche in precedenza, sempre come ospite a Pomeriggio 5 per il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti, l'ex concorrente del GF aveva ammesso di aver apprezzato la decisione dei legali di Ilary Blasi di voler accellerare le pratiche. Per Luzzi, infatti, significava che evidentemente c'era il desiderio di chiudere quanto prima un capitolo doloroso, anche per i tre figli della coppia, e andare avanti.

Raffaele Tonon, altro opinionista in quella puntata, l'aveva invece criticata per la sua ingenuità, asserendo che un simile comportamento nasceva da ragioni puramente economiche e che di certo non c'entrava il benessere dei figli in questa decisione. Tra Beatrice Luzzi e Tonon si era poi accesa la discussione, con Tonon che ribadiva con fermezza le proprie convinzioni.

