Grande Fratello, volano scintille tra Beatrice Luzzi e Raffaele Tonon a Pomeriggio 5

Ospiti come opinionisti a Pomeriggio 5, Raffaele Tonon e Beatrice Luzzi, ex concorrente dell'ultima edizione del GF, hanno avuto una piccola discussione in studio. Ecco cosa è successo.

Beatrice Luzzi, ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, e Raffaele Tonon sono stati protagonisti di un'accesa discussione nel salotto di Pomeriggio 5. L'argomento di cui si parlava nel programma condotto da Myrta Merlino era il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

GF, volano scintille tra Beatrice Luzzi e Raffaele Tonon sul divorzio Blasi-Totti

Ospiti in studio come opinionisti, Beatrice Luzzi e Raffaele Tonon hanno reso subito chiaro di avere opinioni molto divergenti in merito al divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Infatti, stando agli ultimi rumors, sembra che i due ex coniugi abbiano chiesto di accellerare le pratiche che metteranno fine al loro matrimonio ventennale.

A provocare la discussione tra la vincitrice morale del GF e Tonon sono state le motivazioni che secondo i due spingerebbero la coppia Blasi-Totti a voler divorziare il più celermente possibile. Mentre l'attrice sosteneva, infatti, che ci fossero motivazioni di natura sentimentale e cioè che forse entrambi hanno deciso di chiudere questo capitolo della loro vita in maniera meno burrascosa e proseguire con le rispettive vite e i nuovi compagni che li affiancano, per Tonon c'erano invece motivazioni molto più ciniche e materiali.

Da qui si è accesa una discussione in studio che ha visto agli antipodi i due opinionisti. Da un lato, infatti, Beatrice Luzzi ha affermato:

"Penso che il loro matrimonio sia stato un bel successo. Sono stati insieme venti anni, hanno avuto tre splendidi figli, avendo avuto due carriere così brillanti entrambi, non è un fallimento. Speriamo quindi non finisca a stracci. Io lascerei stare i Rolex e le borsette e mi concentrerei su altro. Tra l’altro sono andati avanti, hanno la fortuna di essersi rinnamorati, di essere così sicuri di loro stessi, hanno premuto sull’acceleratore verso un altro matrimonio e allora che pensino ai loro amori"

GF, Raffaele Tonon risponde a tono a Beatrice Luzzi: "Dico quello che penso!"

A queste parole, Raffaele Tonon è intervenuto con tono stizzito, affermando che non stavano parlando di "una favoletta, di principi e principesse", ma che invece, il succo della questione era tutto di natura economica e che evidentemente così facendo Ilary Blasi sperava di ottenere qualcosa in più dal divorzio:

"Se c’è un accelerazione nel processo è perché poi vedrete, il collegio di difesa di lei ha in mano qualcosa per la quale lei potrebbe cavare un Rolex in più, una borsetta in più, qualcosa in più"

Beatrice ha invece replicato che questo discorso le sembrava cinico e che la scelta di accellerare tutto dipendesse dal desiderio di potersi rifare presto una vita con i rispettivi compagni. Tonon, tuttavia, ha replicato velenoso che le condizioni della separazione non erano tali certo da promettere un facile divorzio e che entrambi avevano fin troppa rabbia repressa e desiderio di rivalsa sull'altro per chiudere l'intera faccenda in maniera così rapida e pacifica.

Molti fan, vedendo lo scambio di battute tra i due ex gieffini, hanno ipotizzato che l'entrata di Beatrice Luzzi in questa puntata di Pomeriggio 5 come opinionista fosse una sorta di prova generale per quello che si ipotizza possa essere un futuro ruolo dell'attrice in tv. Dopo il GF, infatti, Beatrice sembra aver ricevuto diverse proposte di lavoro per il suo futuro in tv e c'è chi vocifera che tra queste ci sia anche un possibile ruolo da opinionista in un programma.

