Grande Fratello, Beatrice Luzzi dopo l'intervista a Verissimo: "Tornando in treno con Giuseppe siamo riusciti a..."

Gossip TV

L'attrice romana, dopo l'intervista a Verissimo, ha raccontato su Instagram di aver trascorso qualche ora in insieme a Giuseppe Garibaldi che le ha fatto compagnia in treno.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, Beatrice Luzzi è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin alla quale ha raccontato la sua lunga avventura al Grande Fratello, il reality show targato Mediaset che l'ha vista tra le grandi protagoniste dell'edizione.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Tornando in treno con Giuseppe siamo riusciti ad affrontare alcuni punti cardine"

L'attrice romana, ha parlato anche del suo rapporto con il 30enne calabre, Giuseppe Garibaldi con il quale è nato un flirt all'interno della Casa che si è spento però dopo poche settimane.

Alla Toffanin, la Luzzi ha raccontato cosa le ha intrigato di Giuseppe ma ha anche rivelato che con lui non potrà esserci più nulla perché la loro magia ormai è svanita.

"Lui non si fa capire, questo è il bello suo, perché non capisci niente. Io vengo spesso attratta da persone molto diverse da te perché mi costringono a restare curiosa" , ha dichiarato Beatrice a Verissimo. "C’è un punto che non abbiamo risolto e non possiamo risolvere qui e secondo me è il grande, grande scalino che ci ha profondamente divisi. C’è una visione completamente diversa di alcune cose, che ci divide...Su alcuni piano piano ci siano incontrati negli ultimi giorni, altri, secondo me, finché non troviamo un punto comune su alcune cose… non me la sento adesso di affrontarla questa cosa, non subito. Credo che lui abbia bisogno davvero di tanto tempo per capire. Non posso che aspettare, nel frattempo, però, io faccio la mia vita… L’abbiamo purtroppo infranto. La magia è qualcosa di molto delicata e quando nasce va rispettata, purtroppo l’abbiamo veramente disintegrata, secondo me più lui di me, però lui dirà la stessa cosa."

Su Instagram, tuttavia, la Luzzi ha condiviso una Ig Stories in cui ha rivelato di aver trascorso alcune ore in compagnia di Giuseppe dopo l'intervista e stando a quanto ha raccontato l'attrice, sembra siano riusciti a ritrovare un dialogo. Garbaldi, dal canto suo, non ha nascosto proprio ai microfoni della Toffanin la sua voglia di riprovarci con la sua ex campagna d'avventura. Ecco cosa ha dichiarato Beatrice:

"Ringrazio anche Verissimo per la meravigliosa intervista che mi ha fatto oggi. E lo ringrazio anche perché poi tornando in treno con Giuseppe siamo riusciti ad affrontare alcuni punti cardine…Alla fine riusciremo a capirci".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .