Grande Fratello, Beatrice Luzzi a Verissimo: "La mia vittoria è stata il pubblico. Con Giuseppe? Ho sbagliato, ma..." [VIDEO]

Oggi, a Verissimo, Beatrice Luzzi è stata ospite di Silvia Toffanin e ha raccontato della sua avventura al GF!

Oggi, domenica 31 marzo, a Verissimo, Silvia Toffanin ha ospitato tutti i finalisti dell'ultima edizione del Grande Fratello. La finale del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha visto trionfare Perla Vatiero, mentre Beatrice Luzzi si è classificata al secondo posto. Ed è proprio lei la prima ex concorrente di questa edizione del reality a raccontarsi nella puntata speciale di Verissimo.

GF, Beatrice Luzzi ospite a Verissimo: "Ho paura di aver deluso i miei figli, ma la mia vittoria è aver trovato voi fuori di qui" [VIDEO]

Silvia Toffanin ha chiesto immediatamente alla concorrente cosa avesse provato a non aver vinto il GF: Beatrice Luzzi, infatti, era considerata la favorita per la vittoria del reality:

"Non ho provato sconforto, mi sono dispiaciuta solo per i miei figli, perché sapevo che ci tenevano e li avrei delusi. Ho visto la finale un po' da fuori e avevo capito che non avrei vinto. Ma ne è valsa la pena trovare voi qui fuori.

Sull'esperienza nel GF, in cui è sempre stata tacciata di essere troppo spigolosa e dura con tutti gli altri coinquilini, Beatrice ha dichiatato:

"Sono un po' cruda, che non vuol dire essere sgarbati, ma dire la verità per come è. Lì per lì fai male, ma poi costruisci e ho visto che anche i miei coinquilini mi hanno riconosciuto di aver dato loro qualcosa di importante. Bisogna imparare a dire cose un po' crude, ma che poi fanno crescere. Anche con i miei figli sono così. Mi sono pentita delle parole che ho detto ad Angelica e all'inizio avrei dovuto dare meno peso a ciò che mi dicevano. L'ho fatto quando ho perso la speranza in loro e mi sono sentita sola. Da subito mi sentivo sola, ricostruivo la speranza, ma poi mi rinominavano e andavamo avanti così. Quando ho capito che non potevo costruire un rapporto vero, da lì ho sofferto molto meno, però è stato molto brutto. Nell'ultimo mese, quando non potevano più nominarmi, erano tutti carini con me"

L'attrice ha raccontato anche di come è stata cresciuta dai suoi genitori, pilastri e porto sicuro nella sua vita: sua madre l'ha definita un'anticonsumista, sobria e rigorosa. E, quando ha parlato di suo padre, venuto a mancare durante la sua permanenza nella casa, Beatrice non riesce a non commuoversi. Per l'attrice, infatti, il padre è stato una persona importantissima:

"Con lui ho parlato sempre di tutto e questo mi ha permesso di chiudere il nostro ciclo qui senza rimpianti. Dirci sempre tutto è stata la nostra forza. Anche nella Casa l'ho sentito molto: una volta è passato un aereo firmato con il suo cognome, Luzzini. Mentre ora che sono uscita, è come se il dolore l'avessi messo da parte ed è tornato tutto a farsi sentire. Qui, fuori dalla casa, lo vivo in maniera diversa, lo condivido questo dolore."

Beatrice ha anche raccontato che da qualche anno suo padre non stava più benissimo e che viveva recluso in camera da qualche anno a questa parte, una situazione che non era facile e che lo aveva reso consapevole di non voler più vivere così:

"Ti dedicava dieci minuti, non era più felice di vivere così. Quando un uomo di 86 anni, che ha fatto più una vita bella come l'ha fatta lui, quando non ha più la possibilità neppure di stare con i nipoti, credo stia molto meglio adesso. Siamo tutti connessi e siamo infintio, non è retorica la mia, ma ho un rapporto strano con la morte. La morte non è sempre qualcosa di orribile, se avviene in modo naturale e graduale va accettata con serenità. Vorrei dirgli che l'ho apprezzato molto per l'uomo che è stato libero e indipendente. Ha sempre creduto molto in me e nelle donne. Era un super papà"

Sui suoi figli, Valentino ed Elia, e sull'ex compagno Alessandro, Beatrice ha ammesso che c'è ancora un legame tra loro, perché anche se non sono più una coppia, sono ancora una famiglia e questo è un legame indissolubile. A sorpresa, Silvia Toffanin ha fatto entrare un altro uomo molto importante per Beatrice Luzzi, conosiuto nella Casa del GF e con cui l'attrice ha avuto una relazione: Giuseppe Garibaldi. Sulla loro storia, Beatrice dice: "Lui non si fa capire, non capisci niente, perciò, ne sono stata attratta. Mi costringe a rimanere curiosa". Dopo aver mostrato un video riepilogativo della loro frequentazione nel programma, Silvia ha chiesto a Beatrice se potrebbe essere interessata a riprovarci. Prima di rispondere tra lei e Giuseppe partono i soliti botta e risposta che sottolineano la loro complicità:

"C'è un punto che non abbiamo risolto e non possiamo farlo qua. Abbiamo una visione degli accadimenti all'interno della Casa che non combacia e finché non troviamo un percorso comune su alcune cose..."

L'attrice sottolinea che non è la prima volta che hanno affrontato questo discorso e al momento non ha intenzione di mettersi in gioco con Giuseppe e che anche Garibaldi ha bisogno di tempo per capire cosa non poteva andare tra loro. "Ma c'è amore?" chiede Silvia e Beatrice ammette che questa magia tra loro c'è stata, ma che al momento si è disintegrata. Giuseppe sottolinea che ha una parte di colpa molto importante nella distruzione di questa magia, ma anche Beatrice ammette di aver sbagliato e che è stata molto imprudente nella Casa:

"Un po' la situazione andava regolata diversamente e lui era completamente diverso da me. Avremmo dovuto aspettare, ho corso troppo all'inizio e sono stata troppo dura e realistica nel dirgli che non avremmo avuto futuro fuori. Mi sono comportata se lui avesse avuto la mia vita e non era così. Però, questo è un punto di arrivo e basta. Non posso perché so che ci troveremmo nei guai ogni giorno e ogni ora e sarebbe dura per entrambi."

