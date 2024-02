Grande Fratello, Beatrice Luzzi delusa da Giuseppe Garibaldi: "Pensavo che ami avresti scelta" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ci sono state alcune incomprensioni: ecco perché!

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi nella Casa del Grande Fratello è stato accolto dal calore degli inquilini e anche da Beatrice Luzzi, con cui il bidello aveva avuto un flirt e con cui poi si era scontrato in numerose occasioni. Tra i due concorrenti del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini c'è stato anche un abbraccio poco prima della puntata andata in onda ieri sera, 21 febbraio, ma sembra che un comportamento di Garibaldi abbia infastidito di nuovo l'attrice.

GF, Beatrice Luzzi delusa da Giuseppe Garibaldi: "Pensavo davvero che mi scegliessi" [VIDEO]

Ieri sera, durante le nomination piramidali, a loro -apparente- insaputa, i gieffini hanno nominato tra i veterani coloro che andranno in nomination per diventare i primi finalisti. Poiché non sapevano che le nomination avrebbero portato in Finale il nominato, i concorrenti hanno votato altri gieffini sulla base di antipatie e strategie e Beatrice ha nominato Anita Olivieri.

Durante un confronto tra i concorrenti, Giuseppe ha scherzato con Beatrice chiedendole se stesse pensando alla finale e di essere contenta per l'avvicinarsi di questa e delle nomination. Beatrice aveva replicato che, in realtà, non pensava alla Finale in senso positivo, ma il gieffino non sembrava crederle e ha ribattuto con una battuta.

Oggi pomeriggio, però, Beatrice ha fatto notare a Giuseppe di essere rimasta delusa da questo scambio tra loro, perché sembrava che lui non credesse alle sue parole:

"Lo hai detto con un risolino beffardo, mi è arrivato questo. Ho detto di no ed è così. Poi lo ammetto, pensavo che mi scegliessi, che dicessi il mio nome"

