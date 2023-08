Grande Fratello, Beatrice Luzzi conferma la sua partecipazione al reality con un video!

Gossip TV

Beatrice Luzzi è la nuova concorrente del GF? Un video pubblicato svela la verità!

Il cast del Grande Fratello prende sempre più forma e, dopo la conferma ufficiale del primo concorrente del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini, sembra che sia oramai certa anche la presenza di una seconda vip all'interno della casa. E, a confermarlo, è stata la diretta interessata con un video postato sui social!

GF, Beatrice Luzzi prossima concorrente: la verità in un video!

Nella giornata di ieri, è stato annunciato che il campione Alex Schwazer sarà il primo concorrente ufficiale del GF e, ora, arriva un'altra conferma: anche Beatrice Luzzi è parte del cast di vip della nuova edizione del reality. L'attrice che ha dato il volto al personaggio di Eva Bonelli nella storica fiction Mediaset Vivere ha svelato che prenderà parte al programma, in onda a partire dall'11 settembre. Per confermare la sua partecipazione alla trasmissione, Beatrice Luzzi ha pubblicato un ironico video in cui ammetteva che le voci che circolavano sul suo conto erano vere:

"Cari amici e care amiche...So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio...di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me"

Beatrice Luzzi "conferma" la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello 👀🔥. #GF pic.twitter.com/U4Ga7xJKwH — gfvipnews_ (@gfvipnews_) August 22, 2023

Con enorme ironia e un divertito sorriso, l'attrice ha perciò dato credito ai rumors che la volevano come prossima concorrente. Ora, non resta che attendere la conferma dai canali ufficiali del programma. Questa nuova edizione del GF si prospetta molto diversa da quelle precedenti, almeno stando alle nuove direttive dei vertici della rete. L'intenzione, infatti, è quella di garantire un intrattenimento intelligente e coinvolgente, che possa permettere al pubblico di conoscere storie di vita autentiche e volti nuovi, senza scadere nel trash e nella volgarità. Per questo, ai provini sono stati scartati tutti i profili Onlyfans e gli influencer (o aspiranti tali): l'obiettivo è quello di dare visibilità a persone normali - la nuova edizione riaccoglierà anche i nip nella casa - che usano i social solo come divertimento e non come professione. E, la stessa regola è stata applicata ai vip, tanto che tra i papabili concorrenti si vocifera possano esserci il giornalista Giampiero Mughini e l'attrice degli anni '90 Claudia Koll. Per scoprirlo, non ci resta che attendere le conferme ufficiali.

