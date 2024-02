Grande Fratello, Fiordaliso dice addio al programma: "Sono rinata qui, grazie di tutto" [VIDEO]

Gossip TV

Fiordaliso ha preso la decisione di abbandonare la Casa del Grande Fratello!

Un colpo di scena inaspettato al Grande Fratello: nella puntata di ieri sera, 5 febbraio, Fiordaliso ha deciso di dire addio al programma dopo 5 mesi di permanenza nella Casa di Cinecittà.

GF, Fiordaliso dice addio al GF: "Qui ho ritrovato me stessa, grazie di tutto!" [VIDEO]

Alfonso Signorini ha annunciato al pubblico in studio che il viaggio di Zia Fiorda si sarebbe concluso questa sera, perché la gieffina sembrava decisa a voler lasciare il programma di Canale5. Chiamata nella sala led, Fiordaliso e il conduttore hanno avuto una conversazione molto toccante, con Signorini che ha sottolineato l'importanza della cantante nella Casa:

"Sono stati 5 mesi bellissimi, sei stata tante cose: consigliera, amica, senza mai manifestare tante preferenze, molto obiettiva...Sì, amandoli sempre. Sei stata una zia molto rock, sei una nonna e donna rock. Ti sei fatta tanto conoscere, hai mostrato chi è Fiorda"

La cantante ha rivelato che si è lasciata andare durante il suo percorso al GF:

"Volevo essere me stessa, venivo da un periodo molto brutto. Volevo farmi conoscere per quella che sono, qui grazie ai ragazzi sono rinata, sono ritornata me stessa. Mi portavo dietro un bagaglio molto pesante, ora invece, sono tornata a essere la pazza che sono. Grazie mille!"

Fiordaliso si è anche detta stupita del suo percorso, perché per il suo brutto carattere temeva di non durare tanto nella casa, ma si è stupita anche di questo. Alla fine della chiacchierata, Fiordaliso ha però ammesso di non farcela più.

"Non riesco più a rimanre rinchiusa. Voglio aria nuova, mi manca la mia famiglia, non ce la faccio più. Non riesco a dare più niente neppure ai ragazzi"

Il conduttore si è detto d'accordo con lei sulla "fame d'aria" e le hai poi chiesto se è la sua decisione definitiva. Senza esitazioni, Fiordaliso ha risposto che non vuole cambiare idea e che la sua è una decisione definitiva: così la cantante ha lasciato definitivamente il GF.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello