Grande Fratello, Beatrice Luzzi augura buon compleanno al figlio Elia: "Auguri, cucciolo. Sono pazza di te!" [VIDEO]

Approfittando di un momento in cui era sola nel giardino della Casa del GF, Beatrice Luzzi ha rivolto lo sguardo alle telecamere per augurare buon compleanno al figlio Elia.

La puntata di lunedì 30 ottobre del Grande Fratello ha visto l'eliminazione di Valentina Modini al televoto e, ancora una volta, è stata Beatrice Luzzi a essere protagonista di diversi segmenti del reality di Canale5 targato Mediaset. L'attrice di Vivere, infatti, è stata sottoposta alle domande di Alfonso Signorini sia sulla ritrovata tregua con Massimiliano Varrese, ma anche sulla fine burrascosa della storia con Giuseppe Garibaldi.

GF, Beatrice Luzzi e i dolci auguri al figlio Elia

Con quest'ultimo, infatti, Beatrice Luzzi ha avuto diversi confronti, il cui il calabrese ha dato il peggio di sé: prima, infatti, ha rivelato alcuni dettagli intimi sul periodo trascorso con l'attrice, per poi ritrattare e cercare di passare per un indifeso agnellino, rivelando di aver scritto una lettera per la gieffina e riuscendo così a salvarsi al televoto. Stanca delle forti emozioni vissute in puntata, Beatrice ha deciso di cercare un po' di solitudine, rifugiandosi nel giardino della Casa di Cinecittà.

Lì, ha ammesso, guardando le telecamere in lontananza, che la situazione non è facile, ma che farà il possibile per sopportare tutto. L'attrice ha anche approfittato di questo momento in solitudine per fare gli auguri al figlio Elia:

"Oggi è il compleanno di Elia! Eli, auguri, amore!Auguri, cucciolo. Tu e Valentino siete l'unica cosa importante della mia vita, anche Alessandro. Sono pazza di te, Eli, ti auguro il compleanno più bello del mondo. Ti amo con tutta me stessa. Che pioggia! Pioveva a dirotto a Roma, quando sei nato. Tutto era chiuso, ma io mi innamorai di te per sempre, quando nascesti. Ti auguro un compleanno bellissimo, anche senza di me, ma tornerò e sarà tutto come prima, sarò sempre la stessa."

L'attrice non ha mai nascosto di avere un grandissimo legame con i suoi figli, tanto che, ogni volta che al televoto viene decretata la preferita, compie una sorta di gesto di ringraziamento che è l'unione di due gesti tipici che i suoi figli sono soliti compiere. Inoltre, anche in occasione del televoto con Massimiliano Varrese, il figlio decide di condividere sui social il risultato del televoto, per sostenere la mamma contro uno dei tanti gieffini che si sono sempre opposti a lei.

