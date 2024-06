Grande Fratello, Beatrice Luzzi ai ferri corti con Mirko Brunetti e Perla Vatiero? Un gesto fa discutere

Gossip TV

Che tra Beatrice Luzzi, Mirko Brunetti e Perla Vatiero ci siano ancora rancori? La vincitrice morale del GF ha infatti compiuto un gesto che non è passato inosservato!

Ieri sera, 27 giugno, a Milano si è tento il party di beneficenza di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini e come di consueto erano attesi diversi ex concorrenti del Grande Fratello, di cui il giornalista è conduttore. E, come sempre, non sono mancate le polemiche, anche se questa volta, a far discutere è stata Beatrice Luzzi, che ha dimostrato di avere ancora dei rancori nei confronti di Mirko Brunetti e Perla Vatiero...

GF, Beatrice Luzzi cambia scompartimento del treno per non incontrare Mirko e Perla

Nella serata di ieri, 27 giugno, a Milano si è tenuto il party di Chi ed è stata un'occasione per gli ex concorrenti del reality di Canale5 di ritrovarsi tutti insieme. Ovviamente, non sono mancate le animosità e ancor prima che la festa avesse luogo si è vociferato a lungo di alcuni gieffini che non erano intenzionati a presenziare all'evento.

Beatrice Luzzi, visti i rapporti con Alfonso Signorini, ha deciso di presenziar, ma prima di arrivare all'evento si è resa protagonista di un gesto che ha fatto molto discutere sui social.

Ed è stata lei stessa a raccontarlo ai fan, aggiornando i followers sui suoi spostamenti, attraverso delle stories su Instagram. Mentre in alcune ha raccontato dell'evento a cui stava partecipando, svelando che si sarebbe recata a Milano Marittima per raggiungere il luogo della festa, in una in particolare ha rivelato qualcosa che ha fatto storcere il naso ai fan.

GF, il gesto di Beatrice fa discutere: è ai ferri corti con i Perletti?

Raccontando ai followers dei suoi spostamenti per raggiungere il party di Chi, Beatrice Luzzi si è resa protagonista di un gesto che ha fatto discutere e che evidenzia un certo rancore nei confronti di due suoi ex coinquilini. Stiamo parlando di Mirko Brunetti e Perla Vatiero: già nella Casa, tra quest'ultima e l'attrice erano volati stracci in diverse occasioni.

Entrambe donne dal carattere deciso, Perla e Beatrice erano diventate le due regine della Casa del GF, ma più che condividere lo scettro del potere se lo erano conteso per diverse settimane, tanto che Alfonso Signorini le aveva più volte chiamate a confrontarsi. Anche nel caso della vittoria di Perla al GF, la seconda classificata non aveva saputo trattenere un commento ironico quando era arrivato il momento di scattare le foto di rito per la copertina di Chi.

Infatti, di solito, in copertina appaiono il vincitore e la seconda classificata, affiancati da Signorini e da Cesara Buonamici, in questo caso, dato che è stata l'opinionista del programma. Tuttavia, come si è visto, in copertina questa volta c'è anche Mirko Brunetti, eliminato dalla trasmissione diverse settimane. Questo perché, come ha voluto sottolineare ironicamente Beatrice, lui e Perla hanno giocato in coppia ed era quindi giusto che ci fosse anche lui in copertina.

Tornando al gesto discutibile di Beatrice Luzzi, sembra che l'ex gieffina abbia deciso di cambiare scompartimento del treno, quando si è resa conto che al suo interno c'erano proprio Mirko e Perla. Sui social, infatti, Beatrice ha pubblicato una storia nella quale ha dichiarato:

"Non mi sono persa, eccomi qua, sono arrivata. Semplicemente ero andata in un altro scompartimento per ovvi motivi. Quali?"

tranquilli ci sono anche io 💃 pic.twitter.com/SJa5XQZtyr — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) June 27, 2024

